Le CF Pobla de Mafumet bat Figueres 2-1 au Municipal Pobla de Mafumet

25/04/2021 à 15:23 CEST

le Figueres n’a pas réussi à l’emporter sur Pobla de Mafumet, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Municipalité de Pobla de Mafumet. le CF Pobla de Mafumet est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match disputé contre le À. Horta. Concernant l’équipe visiteuse, le Figueres a dû se contenter d’un nul nul contre le Santfeliuenc. Avec cette défaite, le Figueres a été placé en quatrième position à la fin du match, tandis que le CF Pobla de Mafumet est le premier.

La première partie du match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Gomez à la 28e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe de Figuerense a marqué un but, qui a mis les tables à travers un but de Ivan Vidal à 58 minutes. L’équipe de Pobletano est allée de l’avant avec un but de Dani Argilaga à la limite de la fin, à 90, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Pobla de Mafumet, Dani Vidal, a donné accès au champ à Carlos, Guiu, Bruno Lorente Oui Guillem Martinez remplacer Gomez, Cubells, Jordi Oribe Oui Koucha Karim, tandis que du côté du Figueres, Albert Parés remplacé Valverde Da Silva, Gabri Vidal Oui Le coq pour Marc Médina, Ivan Vidal Oui Marc Barn.

Pour le moment, le Pobla de Mafumet est laissé avec 33 points et le Figueres avec 25 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Sants, Pendant ce temps, il Figueres jouera contre lui montagne.

Fiche techniqueCF Pobla de Mafumet:Cristian, Alavedra, Ivan De La Peña, Dani Argilaga, Cubells (Guiu, min 70), Marc Alvarez, Koucha Karim (Guillem Martinez, min 70), Sanz, Jordi Oribe (Bruno Lorente, min 70), Robledo et Gómez (Carlos, min.57)Figueres:Andrés, Uri Ayala, Coto, Bastidas, Marc Granero (Gallo, min.79), Pol Gómez, Daniel, Treviño, Pepu, Ousman et Iván Vidal (Gabri Vidal, min.79)Stade:Municipalité de Pobla de MafumetButs:Gómez (1-0, min.28), Iván Vidal (1-1, min.58) et Dani Argilaga (2-1, min.90)