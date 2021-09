Le CFDA annonce les lauréats des bourses d’études 2021 – WWD

Alors que de plus en plus d’entreprises tentent d’attirer les générations futures et de leur donner les connaissances nécessaires pour poursuivre une carrière dans la mode, le Council of Fashion Designers of America a relevé la barre avec ses lauréats 2021 du CFDA Scholar Award.

Célébrant le 25e anniversaire du programme de bourses CFDA, l’organisation remet un montant record de 500 000 $ en bourses à 19 étudiants en mode. Plus de 320 candidats de 22 écoles de mode et programmes d’études supérieures américains étaient en lice pour les bourses de cette année.

Créé en 1986 par Monika Tilley, membre du CFDA, le programme de bourses du CFDA a attribué des bourses de 3 000 $ à 10 étudiants, en fonction du mérite lors de sa première édition. Il a aidé des étudiants devenus designers comme Peter Som, Jack McCollough de Proenza Schouler et Lazaro Hernandez et l’ancien de J. Crew Chris Benz. Le CFDA a octroyé plus de 2,2 millions de dollars en bourses depuis le début du programme. De 2015 à 2020, 76 pour cent des bourses ont été attribuées à des femmes et 72 pour cent ont été décernées à des étudiants d’origines ethniques ou diverses, selon le CFDA.

Les membres du CFDA, Patricia Underwood et Jeffrey Banks, ont fait des dons au fonds de bourses de cette année à la mémoire de Tilley, pionnier des vêtements de sport et défenseur des jeunes talents, décédé en février à l’âge de 86 ans.

Reconnaissant comment les bourses du CFDA ont aidé de nombreux jeunes créateurs à “réaliser leurs rêves dans l’industrie de la mode”, a déclaré Steven Kolb, PDG du CFDA, dans un communiqué : “Nous nous lançons dans les 25 prochaines années avec un solide programme de bourses qui aborde les domaines spécifiques requis. pour que la mode américaine ait un rôle de premier plan dans le paysage mondial de la mode.

Le prix Geoffrey Beene Design Masters Scholar de 50 000 $ est décerné à Padina Bondar-Gibbs de la Parsons School of Design. Iyomi Ho Ken de la School of the Art Institute of Chicago recevra 50 000 $ dans le cadre du CFDA COVID-19 Relief Fund, un fonds discrétionnaire de 100 000 $. Catie Marron a contribué à rendre cela possible grâce à un don individuel de 25 000 $.

L’American Apparel & Footwear Association a fait don du produit au Fonds de bourses CFDA, tout comme d’autres partenaires.

Il y a plusieurs boursiers de 25 000 $ cette année, dont Nayon Kim de la Parsons School of Design, qui reçoit le CFDA Design Scholar Award, et Rebecca Flood de la Parsons School of Design, qui est la lauréate du CFDA Suntchi Image-Maker Award.

Il y a eu deux ajouts aux prix de cette année. Le CFDA et la Coach Foundation ont uni leurs forces pour lancer la bourse Coach Dream It Real x CFDA Design, destinée à un étudiant sous-représenté ayant des besoins financiers. Six étudiants recevront chacun une bourse de 25 000 $. L’honneur est destiné et sera décerné aux étudiants qui cherchent à utiliser leurs créations pour défendre, faire progresser et transformer la mode et dont les portfolios reflètent cela.

Le directeur créatif de Coach, Stuart Vevers, a déclaré dans un communiqué: “Je sais de première main à quel point une éducation peut être transformatrice pour aider les jeunes designers à faire entendre leur voix et à trouver une communauté.”

En outre, le CFDA et la Fondation Swarovski lancent le Swarovski Foundation Re:Generation Innovation Scholar Award pour encourager la conception innovante dans le cadre de systèmes durables. Bailey Adams du Fashion Institute of Technology est le premier récipiendaire du prix de 30 000 $.

Reconnaissant le nouveau partenariat de trois ans avec le CFDA, la présidente de la fondation, Nadja Swarovski, a déclaré que le prix fait partie « de notre mission de favoriser la créativité et de faire progresser les [U.N.’s] 17 objectifs de développement durable.