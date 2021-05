Le chagrin de Fortnite compétitif

ESTNN récapitule certains développements malheureux des demi-finales de la saison 6 de la FNCS.

Dans la foulée d’un passionnant week-end de demi-finales de la Fortnite Champion Series (FNCS), plus de six équipes de chaque région ont obtenu leur billet pour l’événement principal. Avec 3 millions de dollars américains et la hache des champions en jeu, les sept régions de serveurs feront de leur mieux pour s’inscrire dans les livres d’histoire de Fortnite via les finales de la saison 6.

Cependant, certains ont trébuché et sont tombés d’une manière véritablement déchirante. Compétitif Fortnite offre d’innombrables opportunités, mais ces moments des demi-finales FNCS sont insondables. Il ne fait aucun doute que des éléments aléatoires existent à l’intérieur et à l’extérieur du jeu.

Kami, Setty, Teeq viennent à vide

6e des qualifications (2 plantages)

5e des qualifications (3 plantages)

7e des séries

2e, 4e et 6e du cycle de redémarrage – BL Setty (@ Setty2k_) 23 mai 2021

Ce n’est pas que du plaisir et des jeux, une leçon que les joueurs professionnels Michał “GAMMA Kami” Kamiński, Maciej “GXR Teeq” Radzio et Iwo “BL Setty” Zając ont appris de la pire des manières. Les innovateurs du «Kami Split», sans doute le chemin de butin le plus compétitif de Fortnite, ont subi une série insondable de malchance qui remonte au deuxième FNCS Qualifier.

Ayant besoin d’une place parmi les trois premiers pour accéder directement aux finales de la saison 6, Kami, Teeq et Setty ont terminé sixième et cinquième des deux derniers éliminatoires FNCS. Au cours des semaines deux et trois, des crashs de match les ont empêchés de se classer parmi les trois premiers. Cela signifiait, malheureusement, que les trois joueurs européens devraient se battre en demi-finale pour continuer leur candidature pour l’Axe des champions.

En demi-finale, Epic Games a assigné Kami, Teeq et Setty à Heat B. Après six matches, le trio s’est retrouvé septième. Bien que ce soit un résultat impressionnant, le nombre magique était de six. Ce nombre reflète à la fois les points et le classement final dont ils avaient désespérément besoin pour se qualifier. Bien qu’ils n’aient pas progressé dans les demi-finales, Kami, Teeq et Setty ont eu une dernière opportunité dans le cycle de redémarrage, un qualificatif de dernière chance exceptionnel à regarder mais angoissant à jouer.

pic.twitter.com/oSfy7KX85X – GXR teeq (@teeqFN) 23 mai 2021

Trois matches du Reboot Round ont séparé les trois euros de la finale de la saison 6. Le succès de la manche de redémarrage reposait sur une Victory Royale dans un format où les éliminations importaient peu. C’est l’un des jeux les plus difficiles de Fortnite compétitif, et il a continué une série de résultats malheureux pour Kami, Teeq et Setty. Les trois joueurs ont terminé deuxième, quatrième et sixième et ont quitté la compétition FNCS sans un seul dollar gagné. Ce fut une fin tragique à une saison par ailleurs excellente pour Kami, Teeq et Setty.

Problèmes de compte

Veno

J’ai perdu 6k à cause de cela, je ne sais pas s’il est possible d’obtenir de l’argent probablement pas, je suis désolé @crr. Je ne peux rien dire d’autre, je ne sais même pas si je devrais concourir plus j’allais si bien faire ce grand aussi si démoralisant. pic.twitter.com/P0XisOjVql – veno (@venofn) 13 mai 2021

Plus tôt cette semaine, ESTNN a couvert deux histoires d’acteurs de premier plan de la scène européenne. Dans le cas de l’étoile montante Veno, une décision d’acheter un compte il y a des années a conduit à la disqualification de son équipe des demi-finales. Ses coéquipiers – le champion de la Coupe du monde de Fortnite David «aqua» Wang et Chris «FNATIC crr» Anderson – ont subi les mêmes conséquences. Cela a empêché une histoire de retour des âges après le retour du joueur de tous les temps d’une interruption de la saison 5 pour aqua.

Crr a raté sa deuxième finale FNCS de sa carrière, la dernière étant le chapitre 2 – Saison 3. C’est quelque chose que les fans ne veulent jamais voir dans Fortnite compétitif. Malheureusement, Veno, aqua et crr n’ont pu que regarder les demi-finales se dérouler. Ils devront se tourner vers la saison prochaine pour plus de rédemption.

LeTsHe

Hé les gars, malheureusement, la situation n’a toujours pas été résolue. J’apprécie le travail acharné de G2 et d’autres qui tentent de résoudre ce problème. À cause de cela, je ne peux pas jouer à FNCS, je suis triste de laisser tomber tout le monde et mes fans et je veux souhaiter bonne chance à tout le monde ce FNCS. GLLL À TOUT LE MONDE EN CHALEUR – G2 LeTsHe (@ G2LeTsHe) 22 mai 2021

Un autre concurrent bien connu de la scène – Kevin “G2 LeTsHe” Fedjuschkin – a été victime d’un problème de compte que lui, G2 Esports et Epic Games n’ont pas pu résoudre à temps. L’infraction est un peu floue, mais il semble que LeTsHe ait lié ses comptes Epic et Xbox ensemble, ce qui a entraîné un verrouillage.

Malheureusement, c’est le compte qu’il a utilisé pour se qualifier pour les demi-finales FNCS. Cette circonstance déroutante a conduit au retrait de son équipe, y compris Sevenjosh et IboooHai, de la compétition. Comme Veno, aqua et crr, l’équipe de LeTsHe est sur la saison prochaine.

KadenOX – Panne de courant intempestive

apparemment, ils font de la maintenance dans ma région et il n’est pas prévu de le faire avant 3 heures, donc – kadenOX (@kadenoxx) 24 mai 2021

Le joueur professionnel de NA West connu sous le nom de KadenOX avait tous les outils nécessaires pour écraser la compétition des demi-finales FNCS. Il a rejoint les joueurs vétérans de l’Ouest Reza “CLG Symetrical” Ebrahimi Manie et TurtleTavern en se qualifiant presque pour la finale de la saison 6 dans les semaines un et deux. Ils ont respectivement terminé quatrième et septième. Trois points supplémentaires lors de la première qualification leur auraient permis de contourner les demi-finales. Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé.

Au lieu de cela, ils ont été affectés à Heat A avec l’espoir de terminer dans le top six, évitant ainsi le cycle de redémarrage. Comme le destin l’aurait voulu, KadenOX, Symetrical et TurtleTavern ont complété leur série avec 129 points. Les atterrir à une septième place dévastatrice. Comme beaucoup avant eux, le trio NA West a dû endurer l’impitoyable Reboot Round.

gg @kadenoxx power is out ne sais même pas comment se sentir en ce moment, @FNCompetitive s’il vous plaît laissez-nous jouer en duo ou quelque chose comme ça – CLG symétrique (@symetrical) 24 mai 2021

KadenOX, Symetrical et TurtleTavern espéraient remporter l’une des quatre Victory Royales lors du Reboot Round; les poussant jusqu’aux finales de la saison 6. Cependant, une panne de courant intempestive a déjoué leurs plans. Symetrical a pris Twitter, déclarant, “gg @kadenoxx power is out ne sais même pas comment se sentir en ce moment, @FNCompetitive s’il vous plaît laissez-nous jouer en duo ou quelque chose.”

Le trio prometteur ne ferait donc pas la queue dans un seul match de Reboot Round.

KadenOX réagit

KadenOX est allé sur Twitter avec sa réaction à la situation, et c’est douloureux à lire.

«Ma mère veut faire des choses presque tous les week-ends cet été, ce qui signifie que je ne pourrai probablement pas jouer BEAUCOUP le week-end. et cela étant dit, évidemment, je ne jouerai pas aux fncs si c’est le week-end cet été. elle veut aussi que j’obtienne un emploi à l’automne, car elle m’a dit que tout cela «n’est pas la vraie vie» »et est quasiment« inutile ».»

Nous y avons tous été; Les parents n’acceptent généralement pas que leurs enfants jouent à des jeux vidéo jusqu’à 12 heures par jour, comme l’exige la concurrence Fortnite. À 15 ans, KadenOX a réussi à décrocher un trio de haut niveau pour concourir dans le FNCS. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer sans la malheureuse panne de courant. Il est dévastateur de voir un jeune talent avec un plafond de compétences élevé devoir sacrifier ce qu’il appelle un «potentiel gaspillé». Espérons qu’il pourra rebondir ensuite dans la saison 7.

Autres développements sauvages du week-end

D’autres scénarios se sont développés tout au long du week-end, y compris le joueur professionnel «Paper» qui a été banni de Twitch et Fortnite pour avoir menacé de subir des blessures physiques contre une autre équipe. De plus, le vétéran de Fortnite et champion de la saison X – Jonathan «BBG Calc» Weber – a flirté avec la retraite après avoir échoué lors du cycle de redémarrage de NA East. N’oublions pas Timothy «FaZe Bizzle» Miller, qui a reçu le poids des critiques après que lui et ses coéquipiers Kyle «Bugha» Giersdorf et Cody «Clix» Conrod aient perdu la confrontation avec Sweaty Sands.

Ces situations malheureuses rappellent que Fortnite compétitif est bien plus que l’argent, la renommée et la notoriété. Toutes les histoires ne réussissent pas, et ces joueurs mettent leur cœur et leur âme en jeu avec un objectif commun: atteindre la grandeur.