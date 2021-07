Le chagrin de Kate Middleton alors que William a dit à ses amis que la petite amie de Harry était «plus amusante» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont parcouru un long chemin depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois en tant qu’étudiants de première année à l’Université de St Andrews en 2001. Le monde les a regardés célébrer étape après étape, de leur diplôme en 2005 à leur mariage en 2011 et à l’accueil leurs enfants Prince George, Princesse Charlotte et Prince Louis dans la famille. Bien qu’il fasse l’objet d’un examen minutieux et de spéculations intenses, le couple a normalement été discret sur leur relation.

Ils ont connu une rupture majeure en 2007, et lorsqu’on lui a posé des questions sur la séparation lors de son entretien de fiançailles avec Kate, le futur roi a simplement déclaré qu’ils devaient “trouver leur propre chemin” et “grandir”.

Ils n’ont pas divulgué d’autres informations sur les raisons de la décision

Selon un rapport de 2007 du Daily Mail, la raison de leur séparation dont on a tant parlé était que William avait le sentiment que «le plaisir» avait disparu de leur relation.

Les correspondants royaux Laura Collins ont affirmé que William ne voulait pas être cloué et pensait qu’il était trop jeune pour se marier.

Le futur roi aurait dit à ses amis que la petite amie du prince Harry à l’époque, Chelsy Davy, était “plus amusante que Kate” et aussi “très brillante”.

Après la scission, le prince a immédiatement fait la fête dans les boîtes de nuit de Londres.

Selon le rapport, Kate a été «humiliée» par les singeries de William et a échangé des mots durs avec son ex-petit ami.

Le rapport se lit comme suit : « C’était le premier avertissement de ce type qu’elle avait lancé au cours de leur relation de quatre ans et demi.

« Kate en avait assez et des mots ont été échangés.

“Dans le passé, elle avait toujours laissé tomber ce genre de choses, mais cela la dérangeait vraiment.”

Il n’a pas fallu longtemps à William pour se rendre compte qu’il avait fait une erreur.

Après seulement trois mois, le couple était de nouveau ensemble.

Les deux sont sortis ensemble pendant trois ans de plus avant de se fiancer et de se marier lors d’une cérémonie de conte de fées à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011.