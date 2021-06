Le chagrin de la fête des pères du prince Charles alors que «le gouffre s’élargit» entre lui et le prince Harry | Royale | Nouvelles

in

Charles est sur le point de s’assurer que son petit-fils de deux ans, Archie Harrison, ne sera jamais un prince. Le prince de Galles aurait clairement fait savoir à Harry et Meghan Markle qu’Archie n’aura pas sa place parmi les membres de la famille royale lorsqu’il montera sur le trône alors qu’il envisage une monarchie allégée. Charles ne devrait également faire aucun effort pour voir Harry lorsque son deuxième fils se rendra au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de la princesse Diana plus tard cette année.

Les rapports arrivent alors que le père et le fils trouvent sans doute leur relation dans son pire état.

Et l’auteur royal Tom Quinn pense que le “gouffre” entre Charles et Harry s’est “considérablement élargi”.

S’adressant à “Charles and Harry: Father and Son Divided” de Channel 5, il a déclaré: “Charles a essayé d’être un parent plus moderne mais n’avait pas les outils car il n’a pas grandi avec eux.

« Il ne fait aucun doute que le fossé entre Charles et Harry s’est considérablement élargi.

« Il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir. Je ne vois pas comment ils peuvent le faire.

Le fossé entre les deux s’est considérablement exacerbé après que Harry a rejoint Meghan dans une interview avec la légende de la télévision Oprah Winfrey.

Le couple a fait un certain nombre d’affirmations étonnantes à propos de la société, notamment l’allégation selon laquelle un membre de la famille royale aurait fait des remarques racistes à propos du bébé Archie avant sa naissance.

Meghan a allégué qu’elle n’avait reçu aucun soutien du palais après avoir demandé de l’aide en matière de santé mentale.

Mais les affirmations de Harry ont peut-être été les plus blessantes pour Charles.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry accusés d’avoir ” ressentiment ” la reine malgré les éloges du public

Oprah a interrogé: “S’il vous plaît, expliquez comment vous, le prince Harry, avez grandi dans un palais et une vie de privilège ‒ littéralement, un prince, comment vous avez été piégé?”

À cela, il a répondu : « Piégé dans le système, comme le reste de ma famille.

« Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir.

“Et j’ai une énorme compassion pour cela.”

La suggestion que Charles, un homme qui a consacré toute sa vie à devenir un jour roi, soit «piégé» dans l’institution aura sans aucun doute blessé l’homme de 72 ans.

Les affirmations de Harry au sujet de son père sont devenues plus personnelles lorsqu’il a dit à Oprah, et aux millions de personnes qui regardaient dans le monde, que Charles avait cessé de prendre ses appels alors que les Sussex cherchaient à prendre du recul par rapport à la famille royale.

A NE PAS MANQUER

La blague brutale de la star de Suits Gina Torres à propos de Meghan Markle : “Vraiment ?” [VIDEO]

Kate suscite la fureur des États-Unis contre Biden Bond: “Tout aussi politique que Meghan!” [COMMENT]

Meghan Markle “ne pouvait pas imaginer la vie” sans son ex-mari Trevor [INSIGHT]

Et lorsqu’on lui a demandé si les choses s’étaient améliorées depuis, Harry a offert une sorte de rameau d’olivier mais pas avant de préciser à quel point il serait difficile pour leur relation de se rétablir.

Oprah a sondé : « Votre relation avec votre père ? Est-ce qu’il prend vos appels maintenant ? »

À cela, Harry a dit: «Oui. Ouais, il l’est. Il y a beaucoup à faire là-bas, tu sais ?

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

«Il sait à quoi ressemble la douleur, et c’est le cas, et Archie est son petit-fils.

«En même temps, vous savez, je, bien sûr, je l’aimerai toujours, je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de mal qui s’est passé.

“Et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation.”