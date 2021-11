Le chagrin de la princesse Diana alors que les paparazzis «se sont enrichis» de son image: «Comme une drogue» | Royale | Nouvelles

La défunte princesse de Galles, dont le mariage avec le prince Charles s’est soldé par un divorce, était la femme la plus photographiée au monde. La garde-robe diversifiée de Diana l’a aidée à se tailler une réputation d’icône de style, son impact sur le monde de la mode s’est fait sentir pendant des années après sa mort prématurée dans un accident de voiture en 1997. Un nouveau documentaire de Channel 4 raconte l’histoire de la « Princesse du peuple ». à travers sa gamme de tenues qui a défini l’époque.

‘Diana: Queen of Style’ présente les contributions de certains des créateurs derrière les looks les plus célèbres de la princesse.

Said Cyrus, la co-fondatrice de Catherine Walker & Co, qui a créé de nombreuses robes sur mesure pour Diana, est parmi celles qui apparaissent.

Joanna Osborne et Sally Muir, qui ont créé le célèbre pull en mouton de Diana, livrent également leurs réflexions sur sa vie dans la mode.

Le film présente également Jacques Azagury, dont la relation vestimentaire avec Diana a commencé en 1987, lorsque le couple a été présenté par la rédactrice en chef britannique de Vogue Anna Harvey.

L’une des deux créatrices de la robe de mariée de Diana, Elizabeth Emanuel, donne également son avis.

L’artiste drag Bimini, le coiffeur Sam McKnight et la maquilleuse Mary Greenwell se joignent à eux.

La célébrité mondiale de Diana et le rôle de ses choix de mode ont été détaillés dans un autre documentaire de Channel 4 en 2011.

« Après la mort de la princesse Diana: comment elle a façonné William et Harry » a examiné sa vie, les événements qui ont conduit à sa mort et la manière dont ses fils, les princes William et Harry ont été affectés.

Richard Kay, correspondant royal du Daily Mail, a déclaré au documentaire que Diana était « une grande histoire ».

Il a déclaré: «Elle a vendu des photographies dans le monde entier en nombre énorme et colossal.

La princesse de Galles a marché dans l’allée vêtue d’une robe en soie, qui contenait quelque 10 000 paillettes de nacre.

À 25 pieds de long, la traîne de la robe était la plus longue de l’histoire royale, tandis que ses jupes cachaient un fer à cheval en or pour porter chance.

Malgré les noces de conte de fées de Charles et Diana, leur mariage était sur les rochers au milieu des années quatre-vingt.

Une énorme fracture publique s’est ouverte entre le couple, avant qu’ils ne se séparent finalement en 1992, et leur divorce a été finalisé en 1996.

Le journaliste Robert Jobson, co-auteur du livre « Diana : Closely Guarded Secret », a également pris la parole pour le documentaire 2011 de Channel 4.

Discutant de l’attrait durable de Diana, il a déclaré: «Même après le divorce, elle était comme un aimant pour les médias.

« Elle irait toujours avec un dossier de presse d’au moins 30 personnes. »

‘Diana: Queen of Style’ est sur Channel 4 de 22h à 23h05 ce soir.