Le chagrin de la reine alors que le monarque se retire du baptême d’Eugénie et de Zara après une alerte sanitaire | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II (Image : .)

Sa Majesté la reine avait hâte d’assister au baptême des enfants de Zara Tindell et de la princesse Eugénie. Son état de santé ne lui a malheureusement pas permis de se rendre à la cérémonie à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park.

L’absence du monarque au baptême de ses deux arrière-petits-enfants fait suite à une annulation de dernière minute au cénotaphe le dimanche du Souvenir alors qu’elle souffrait d’une entorse au dos.

Elle a récemment dû manquer une série d’événements en raison d’un problème de santé qui l’a forcée à passer une nuit à l’hôpital. Les médecins lui ont alors ordonné de se reposer.

On pense que cela aurait signifié beaucoup à Sa Majesté de pouvoir rejoindre le service avec le reste de la famille royale.

Le baptême commun pourrait être le premier du genre pour la maison royale.

La commentatrice Penny Junor a déclaré: « Je n’ai jamais entendu parler de deux bébés royaux baptisés ensemble comme ça. »

Elle a ajouté: « La reine est très spirituelle, un baptême est une occasion très importante pour le chef de l’Église d’Angleterre et être là sera d’une grande importance pour elle.

« Elle aime beaucoup Zara et Mike, et Eugénie aussi. »

Des inquiétudes concernant la santé de la reine Elizabeth II ont été soulevées ces dernières semaines après qu’elle a été forcée de se retirer de plusieurs engagements.

Plus récemment, la reine, 95 ans, n’a pas pu assister à la cérémonie du cénotaphe le dimanche du Souvenir après s’être foulée le dos.

À la suite de la peur de la santé de la reine, le palais de Buckingham a supprimé les événements prévus de la semaine de l’agenda chargé de la reine pour qu’elle se repose sur les conseils du médecin.

La peur de la santé était un appel à la jeune génération pour intensifier les fonctions royales afin de réduire la charge de travail de la majesté.

Mme Junor a déclaré au Mirror: « Je pense que nous la verrons plus en vidéo et probablement moins d’elle en chair et en os.

« Ils devraient la garder au chaud et au chaud à la maison et ne pas s’exposer à la possibilité d’infections. »

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré au journal qu’il existe des similitudes avec le moment où la reine mère a atteint le même âge et que « les choses sont devenues de plus en plus difficiles ».

Il a déclaré: «Mais la reine mère a persévéré et il n’y a aucune raison de penser que la reine ne le fera pas, mais c’est un revers.

« Il y a clairement des problèmes de mobilité. Venir de Windsor avec une entorse au dos et devoir rester debout pendant 15 à 20 minutes au cénotaphe n’est pas utile pour quelqu’un de 95. »

Le mois dernier, la reine devait se rendre à Glasgow pour la COP26 afin d’être en personne à la réception.

Mais le Palais a annoncé qu’elle devait annuler « à regret » sa présence après que les médecins lui ont conseillé de se reposer.

Les problèmes de santé de la reine sont apparus pour la première fois le 20 octobre, lorsque le palais a annoncé que Sa Majesté avait accepté d’annuler un voyage de deux jours en Irlande du Nord après l’avis des médecins. Il a déclaré: « En termes d’engagements officiels avant la fin de l’année, je ne pense pas que nous allons la voir sortir et faire quoi que ce soit officiellement, même si elle se remet d’une entorse au dos.

Il est apparu plus tard que la reine avait été transportée à l’hôpital pour des « tests préliminaires » – dont la nature et les résultats n’ont pas été partagés.

Après avoir raté le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe, le palais a déclaré que la reine était « déçue » d’avoir dû annuler son intention d’y assister.

Peu de temps avant le service, le palais a publié une déclaration disant : « La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui au cénotaphe.

« Sa Majesté est déçue de manquer le service. »

Mercredi, la reine a repris ses fonctions publiques après l’annulation en accueillant le général Sir Nick Carter au château de Windsor.

Reportage supplémentaire de Teresa Gottein Martinez

Plus à venir…