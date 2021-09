Le chagrin de la reine alors que les révélations royales « intimes » seront rendues publiques l’année du jubilé | Royale | Nouvelles

Prince Harry : le mémoire pourrait « éclipser » Jubilee selon Harrold

La reine deviendra le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine l’année prochaine alors qu’elle fête ses 70 ans de service. Tout au long de l’année, Sa Majesté et les membres de la famille royale parcourront le pays et entreprendront divers engagements pour marquer l’occasion.

Malgré les célébrations déjà prévues, la reine pourrait connaître d’autres révélations dommageables alors qu’une nouvelle biographie de l’ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, sera publiée en avril.

Mme Brown – qui a écrit The Diana Chronicles – publiera The Palace Papers: Inside the House of Windsor – The Truth and the Turmoil.

Mme Brown a déclaré: «C’est avant tout l’histoire de la survie d’une famille dans laquelle la prééminence du devoir est en tension constante avec les désirs très humains d’amour, d’ambition et le désir d’évasion. L’écrire a été un voyage fascinant.

Ben Brusey, directeur de la publication chez Century, a ajouté : « The Palace Papers est un tour de force dans tous les sens du terme – le récit le plus perspicace, agréable et substantiel de la famille royale que j’ai lu.

La reine Elizabeth II (Image : .)

La famille royale pourrait être menacée par une nouvelle biographie (Image: NC)

« Seule Tina Brown aurait pu l’écrire, avec ses sources impeccables et sa connaissance approfondie de l’institution.

“Tina emmène magistralement les lecteurs à l’intérieur des murs du palais et dans un lieu de compréhension dont The Crown de Netflix ne pouvait que rêver.

« En publiant à des moments extraordinaires pour la famille royale, je sais que The Palace Papers apportera une contribution riche au débat public. »

Le livre devrait se concentrer sur les 25 années écoulées depuis la mort de la princesse Diana, le prétendu « relâchement de l’emprise » de la reine sur la firme et le départ de Harry et Meghan Markle de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

Selon The Times, le livre promet d’explorer la tension entre le prince William et son jeune frère, Harry.

En plus d’examiner les allégations d’abus entourant le prince Andrew et son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

The Palace Papers: Inside the House of Windsor – The Truth and the Turmoil arrivera sur les tablettes avant les propres mémoires intimes de Harry.

En juillet, le duc de Sussex a annoncé un accord avec les éditeurs de Penguin Random House et a déclaré qu’il révélerait ses “hauts et bas” dans les mémoires.

Arbre généalogique royal (Image : Express)

Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives, mais les détails spécifiques sur le montant n’ont pas encore été révélés.

Le mémoire, qui sera également publié en version livre audio, doit offrir un “portrait personnel honnête et captivant”.

Une déclaration à propos du livre a été partagée sur Archewell.com et a déclaré que les mémoires représenteront le “récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à façonner” Harry.

Parlant du livre, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

Prince Andrew (Image: .)

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

La commentatrice royale Ingrid Seward a averti que le prince William risquait de sortir le pire des nouveaux mémoires de Harry.

Mme Seward a déclaré: «William est probablement celui qui en sortira le pire car il y a une dispute entre William et Harry et fondamentalement, si Harry dit des choses inappropriées à propos de la monarchie, c’est l’avenir de William.

La reine Elizabeth II et le prince Philip lors de son couronnement (Image: .)

“Ce n’est pas l’avenir d’Harry, il n’y est plus maintenant, mais c’est l’avenir de William.”

Elle a ajouté : « Bien sûr, tout le monde oublie le pauvre vieux prince Charles, qui est resté très très silencieux sur tout cela.

“C’est son fils et à quel point cela peut-il être blessant pour lui d’entendre Harry dire que son père n’a pas été un bon père – ce qui est plus ou moins certaines des choses qu’il a déjà dites.”