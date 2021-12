Le chagrin de Lewis Hamilton au Championnat du monde a rappelé à Felipe Massa 2008

Felipe Massa dit que Lewis Hamilton sait maintenant ce qu’il a ressenti en 2008 lorsqu’un championnat du monde lui a été arraché dans le dernier tour.

L’ironie, bien sûr, était que Hamilton a infligé ce coup au Brésilien, pour qui c’était le seul coup pour le titre qu’il a eu au cours de sa carrière en F1.

Pendant quelques secondes après avoir remporté son grand prix à domicile il y a 13 ans, Massa pensait qu’il devenait le champion alors que Hamilton se retrouvait en sixième position alors qu’il fallait la cinquième pour remporter la couronne.

Mais la pluie tombait de plus en plus lourde à Interlagos et dans un dernier souffle, Timo Glock, qui était resté sur pneus secs dans sa Toyota, a ralenti et a été dépassé par Hamilton alors que le Britannique s’emparait du premier de ses sept championnats de pilotes.

Hamilton a subi l’angoisse d’Abou Dhabi en 2016 contre son coéquipier Mercedes Nico Rosberg, mais rien à l’échelle de ce qui s’est passé à Yas Marina à l’apogée d’une campagne palpitante en 2021.

Aux commandes de la course dès l’extinction des feux, le joueur de 36 ans était confortablement dégagé jusqu’à ce qu’une période tardive de Safety Car bouleverse le Grand Prix et donne à Max Verstappen la chance de dépasser Hamilton pour la victoire et le titre lors d’une course finale. tour a reçu le feu vert.

Si quelqu’un connaissait les émotions ressenties par Hamilton par la suite, c’était Massa.

« Je peux imaginer ce qu’il ressent », a déclaré le pilote de 40 ans, qui a piloté en Formule 1 pour Sauber, Ferrari et Williams, à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

« Bien sûr, c’est très similaire à ce que j’ai vécu en 2008. Je pense que c’est ce que Hamilton traverse en ce moment. »

Néanmoins, Massa n’a aucun problème à ce que Verstappen soit sacré champion sur la base de ses performances tout au long de la campagne.

« Il a eu une excellente année », a déclaré le vainqueur de 11 courses de F1, dont six victoires ont eu lieu au cours de cette saison 2008 tumultueuse – après laquelle il n’a plus triomphé.

« Vous pouvez dire ce que vous aimez à ce sujet, mais il (Verstappen) est celui avec le plus de victoires cette saison.

« Dans le dernier tour, il a vu sa chance et a tenté sa chance. Ce n’est pas un mauvais timing.

La seule réserve que Massa avait avec Verstappen était sa conduite lors de la manche précédente en Arabie saoudite, où les commissaires sportifs ont dû intervenir à trois reprises pour des incidents où le pilote Red Bull avait compromis Hamilton.

« Sinon, il s’est battu comme il est et c’est agressif », a déclaré Massa. « Il mérite le championnat.