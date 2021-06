Le chagrin de Montilivi avec les promotions continue

20/06/2021 à 23:49 CEST

L’histoire se répète à Montilivi. Gérone se retrouve sans promotion après avoir disputé une finale de barrages. Après une saison irrégulière, l’ensemble des François il a mis le direct dans la section finale, est entré dans les barrages, a éliminé Almería avec force et malgré l’avantage du match aller à Vallecas (1-2), il n’a pas pu résoudre le match nul à domicile.

Il n’y a pas de fin de saison tranquille pour Gérone. Les fans de rojiblanca s’habituent à vivre des après-midi d’été pleins d’émotions, pour le meilleur ou pour le pire. La joie de la paroisse de Gérone a débordé le 4 juin 2017, avec Pablo Machin aux commandes, lorsque l’équipe a certifié la promotion en première division après un match nul à domicile contre Saragosse lors de la dernière journée de la Ligue (0-0).

Deux parcours en Première et encore une fois, à la catégorie argent. Gérone ne voulait pas passer plus de temps que nécessaire et à la fin de la saison, ils joueraient à nouveau un barrage. La pandémie a été responsable de l’amincissement de la saison et la finale s’est jouée jusqu’en août. Les rojiblancos avaient tout en face, le retour à Montilivi, bien que sans fans. Et les minutes ont couru. Stuani Il a vu le rouge et le match était en montée même si c’était toujours 0-0. Tout indiquait une extension mais Père MillaEn 1996, il met fin à tous les espoirs et place Elche dans la catégorie or.

C’était la quatrième promotion de Gérone après 2013, 2015 et 2016. Dans toutes, y compris celle de cette 2021 et à l’exception de 2015, elle a atteint la finale. Dans aucun n’a obtenu la promotion.

Curieusement, cette première promotion de 2013, avec Rubis à l’avant, l’équipe rojiblanco a été éliminée par un puissant Almería, perdant à la fois le match aller et le match retour (0-1 et 3-0). Deux ans coûteraient à l’équipe de se battre à nouveau pour une promotion. Déjà avec Pablo Machin sur le banc, ils avaient été éliminés en 2015 contre Saragosse en demi-finale malgré une raclée au match aller à Montilivi (0-3). L’année suivante, Gérone a joué dans une autre fin du parcours cardiaque, a forcé la prolongation contre Saragosse et a chuté en finale contre Osasuna. La bonne dynamique a fini par être certifiée en 2017 avec la promotion directe, après avoir terminé deuxième d’une brillante saison régulière.

Finalement, l’équipe était en première. Un rêve qui a duré deux saisons et que jusqu’à présent ils n’ont pas pu répéter. Montilivi est redevenu le théâtre de larmes pour Gérone, ce qui a apporté une grande joie à d’autres. Celui qui a déjà élevé Tenerife en 2009, qui a réussi à se hisser au premier rang avec une victoire lors de la 41e journée. Celui qui a vu Osasuna être promu après un barrage controversé en 2016. Celui qui a profité de la promotion directe de Gérone en 2017 Ou celui qui a vécu amèrement la victoire d’Elche en 2020. Celui qui aujourd’hui a recommencé à vivre une triste journée avec la défaite contre le Rayo. Touchez répéter le sujet. Vous devrez d’abord attendre.