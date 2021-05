Le chagrin de Zara Tindall en tant que «meilleur ami» est décédé quelques semaines avant son anniversaire | Royal | Nouvelles

La petite-fille de la reine célèbre aujourd’hui son 40e anniversaire aux côtés de son mari Mike et de ses trois enfants Mia, Lena et Lucas. Sa journée spéciale survient quelques semaines seulement après l’accueil de Lucas dans le monde, Mike admettant que “le petit homme … a été génial jusqu’à présent”. Zara et sa famille vivent sur le domaine de Gatcombe Park, une résidence de campagne dans le Gloucestershire, près de sa mère, la princesse Anne, et de son frère Peter.

Elle recevra sans aucun doute une foule de vœux chaleureux après avoir atteint son année marquante et essaiera probablement de voir sa famille lors de cette journée spéciale.

Mais son “meilleur ami” ne sera malheureusement pas avec elle, après le décès de son cheval champion du monde Toytown, il y a quatre ans, quelques semaines avant son anniversaire.

Zara est une cavalière très appréciée et a suivi les traces de sa mère pour représenter l’équipe GB aux Jeux Olympiques.

Réclamant une médaille d’argent à Londres 2012, Zara a été élue personnalité sportive de l’année de la BBC après une année 2006 sensationnelle – une distinction qu’Anne a également remportée.

Mais une vie d’équitation apporte souvent de la tristesse, et lorsque Toytown a été tristement réprimée pour des raisons médicales en 2017, Zara a admis sa tristesse face à la perte.

Dans une déclaration, elle a déclaré: «J’ai le cœur brisé de dire qu’hier matin, j’ai dû dire au revoir à mon plus grand ami et cheval de ma vie, Toytown.

«C’était l’athlète le plus incroyable avec le plus grand cœur, champion d’Europe et du monde dos à dos.

«Il a fait ma carrière et je ne pourrais pas lui être plus reconnaissant pour les moments incroyables que nous avons passés ensemble.

JUST IN: Nouvelles de Zara Tindall: Comment la fille de la princesse Anne marquera-t-elle son anniversaire?

Il a ajouté: «C’est triste de dire au revoir au grand homme aujourd’hui, cela a fait une énorme partie de notre vie nous donnant tant de hauts!»

L’amour du royal pour les chevaux a contribué à forger une relation incroyablement étroite avec la reine, qui elle-même est une fervente fan d’équitation et de course.

Cela a été noté par Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, qui a déclaré au Sun que la reine aime être en compagnie de Zara et Mike car ils semblent «plus normaux» que les autres membres du cabinet.

Elle a ajouté cette année: «La reine a toujours adoré Zara et elle est très fière de son succès à cheval.

“Ils ont beaucoup de points communs lorsqu’ils parlent de chevaux et la reine a investi dans plusieurs chevaux pour elle.”

Plus récemment, Mike a confirmé que Lucas était né lors du podcast The Good, The Bad & The Rugby.

Il a dit: «Le dimanche s’est encore amélioré parce qu’un petit garçon est arrivé chez moi.

“Arrivé très rapidement. Je ne suis pas arrivé à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain. Alors oui, il courait vers la salle de sport, prenez un tapis, entrez dans la salle de bain, mettez le tapis par terre, les serviettes en bas, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique , accolade. “

Un porte-parole du couple a ajouté plus tard: «Zara et Mike Tindall sont heureux d’annoncer la naissance de leur troisième enfant, Lucas Philip Tindall.

“Le bébé est né au domicile du couple à Gatcombe Park le dimanche 21 mars, pesant 8 livres 4 onces.”