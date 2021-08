Le profil public de William et Kate a augmenté au cours des 18 derniers mois après que des membres plus âgés de la famille royale ont été contraints de se retirer d’un certain nombre d’engagements publics en raison du coronavirus. Le duc de Cambridge, qui occupe le deuxième rang du trône, a été le premier royal à s’exprimer publiquement sur COVID-19, car il a affirmé que la Grande-Bretagne est à son meilleur face à une crise. Le couple, qui a commencé à se fréquenter alors qu’il étudiait à l’Université de St Andrews, fait partie des membres les plus populaires de la famille royale et est jugé crucial pour garantir que la monarchie reste pertinente pour une jeune génération.

William et Kate se sont mariés en 2011 à l’abbaye de Westminster après une cour de huit ans et ont depuis produit trois enfants royaux, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Cependant, ils se sont brièvement séparés pendant quelques mois en 2007, avec des récits déterrés suggérant que William a choisi de rompre avec sa future épouse en détresse par téléphone.

Le couple aurait établi que leur relation était sur les rochers lors d’une rencontre face à face dramatique à Pâques 2007, avant que William n’ait prétendument appelé pour mettre fin à la relation pendant que Kate était au travail.

Un ancien collègue de Kate a déclaré au Mirror : « Vers le milieu de la journée, elle arpentait le parking devant le bureau sur son portable.

“Quelques personnes l’ont remarqué parce que c’est une chose assez inhabituelle à faire.

« Elle était délibérément sortie pour prendre l’appel parce qu’elle ne voulait pas être entendue.

“Kate marchait de long en large et avait l’air bouleversée comme si elle se disputait, mais elle n’a pas pleuré.

“Le bruit a couru que c’était William et qu’ils avaient des problèmes – maintenant c’est clair de quoi il s’agissait.

Les experts royaux de l’époque pensaient que William voulait se concentrer sur sa vie de jeune officier, estimant que cela pourrait être sa dernière occasion de s’amuser avant de prendre des engagements royaux plus élevés.

Bien sûr, le couple a rapidement rafistolé les choses et s’est finalement marié lors d’une cérémonie regardée par un public mondial de 162 millions de téléspectateurs et est devenu une figure immensément stable de la famille royale au cours d’une année qui a vu la mort du prince Philip.

Mardi, le couple a partagé un message de condoléances sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il avait reçu “un grand réconfort” du soutien du public après la perte “difficile” du duc d’Édimbourg.

Le message publié sur Instagram a déclaré: «Leurs Altesses Royales ont été incroyablement émues par les nombreux messages réfléchis qu’ils ont reçus ces dernières semaines.

“Ils vont tous manquer à leur grand-père et arrière-grand-père bien-aimés, mais votre message a apporté un grand réconfort en cette période difficile.”

L’année a également vu la tension présumée du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille enflammée par une interview explosive de deux heures sur CBS avec Oprah Winfrey.

Le couple a parlé du racisme présumé subi au Royaume-Uni par Meghan et le fils du couple, Archie, et a affirmé qu’ils s’étaient sentis «traqués» par les médias.

Une biographie non autorisée, Finding Freedom, a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex pensaient que la famille royale n’avait pas tenu compte des préoccupations soulevées lors de l’interview.