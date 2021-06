Le chagrin pour Trent Alexander-Arnold et Bukayo Saka, la joie pour Jesse Lingard et Jude Bellingham … l’Angleterre aura probablement 26 ans pour l’Euro 2020 alors que Gareth Southgate se prépare à annoncer l’équipe finale

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, confirmera son équipe de 26 joueurs pour le championnat d’Europe aujourd’hui.

Le tournoi – retardé de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus – démarre le 11 juin et Southgate doit faire des appels difficiles.

.

Southgate a une grande décision à prendre sur son équipe européenne

Southgate devait nommer ses 26 derniers pour le tournoi mardi dernier, mais a décidé de nommer une liste élargie de 33 joueurs pour se donner plus de temps.

Les finales de la Ligue Europa et de la Ligue des champions ont été disputées la semaine dernière avec beaucoup de joueurs anglais en action, mais heureusement, il semble qu’ils soient tous sortis indemnes.

Southgate doit maintenant supprimer sept joueurs de son équipe et confirmera qui sont les joueurs malchanceux plus tard ce soir avant la date limite de l’UEFA.

L’Angleterre lance sa campagne de l’Euro dans moins de quinze jours, contre la Croatie à Wembley le 13 juin.

La forme physique de Harry Maguire et Jordan Henderson et l’équilibre de l’équipe, en particulier compte tenu de la force en profondeur à l’arrière droit, sont des considérations clés.

Effectif provisoire complet de 33 joueurs en Angleterre

Gardiens de but: Dean Henderson (Man Utd), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheff Utd)

Défenseurs: John Stones (Man City), Luke Shaw (Man Utd), Harry Maguire (Man Utd), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Loups), Ben Chilwell (Chelsea), Ben Godfrey (Everton), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Ben White (Brighton)

Milieux de terrain: Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds), Jesse Lingard (Man Utd), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Man Utd), Ollie Watkins (Aston Villa), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal)

La sélection du milieu de terrain central de Southgate pourrait dépendre de la forme physique du capitaine de Liverpool Henderson.

Le joueur de 30 ans a rejoint l’équipe samedi après avoir subi une opération à l’aine en février, Kalvin Phillips également avec le groupe après avoir subi une plainte à l’épaule.

Le vétéran de la Coupe du monde 2018, Jesse Lingard, était un autre à se présenter à Rockliffe Hall dans le nord-est, mais fait face à une concurrence rude, après avoir été ramené rapidement dans le giron en mars en raison de blessures causées par d’autres options d’attaque.

Voici qui talkSPORT.com pense que Southgate sélectionnera dans son équipe finale…

Gardiens de but

Le gardien Nick Pope a été exclu pour cause de blessure car il doit être opéré pour un problème au genou.

Avec Pope blessé, cela signifie que Sam Johnstone remplira probablement sa place.

Jordan Pickford et Dean Henderson seront certainement nommés dans l’équipe.

Pickford est le choix de Southgate depuis un certain temps et devrait probablement commencer le premier match du tournoi en Angleterre.

Aaron Ramsdale est le nom susceptible de manquer, Johnstone obtenant le signe de la tête.

Qui manque: Aaron Ramsdale

.

Pickford a été l’un des favoris de Southgate dans le passé et devrait rester numéro un pour l’Euro 2020

Défenseurs

Maguire a été aux prises avec une blessure contractée au cours des trois dernières semaines et a raté la finale de la Ligue Europa la semaine dernière.

Mais il y a de l’espoir qu’il sera prêt pour l’Euro et Southgate est susceptible de choisir l’homme de Man United même s’il entre dans le tournoi pas tout à fait en forme, telle est son influence sur l’équipe.

Les autres arrières centraux susceptibles d’être sélectionnés sont John Stones, Tyrone Mings et Conor Coady. Les malchanceux sont Ben White et Ben Godfrey avec Kyle Walker et Declan Rice capables de remplacer en cas de besoin.

La position d’arrière droit est probablement celle qui causera le plus de maux de tête avec Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker tous en lice pour une place.

James a brillé lors de la finale de la Ligue des champions tandis que Walker a été excellent ces derniers mois.

Si Southgate devait en sélectionner trois, les probables seraient Walker, James et Trippier avec Alexander-Arnold manquant.

Alexander-Arnold a été cloué pour commencer l’été dernier, mais a été abandonné par l’Angleterre en mars et des rapports lundi soir ont affirmé que l’homme de Liverpool faisait face à la hache.

Ben Chilwell et Luke Shaw sont probablement des inclusions à l’arrière gauche, les deux ayant de bonnes saisons pour Chelsea et Manchester United respectivement.

Qui manque: Trent Alexander-Arnold, Ben Godfrey, Ben White.

Southgate pourrait laisser Alexander-Arnold hors de l’équipe d’Angleterre

Milieu de terrainers

Le retour de Henderson sur le banc de Liverpool pour le dernier match de la saison de Premier League a été un coup de pouce pour Southgate, mais le milieu de terrain n’a pas joué du tout depuis février.

Declan Rice et Kalvin Phillips sont les autres options de milieu de terrain défensives disponibles, les deux jouant des rôles clés lors de la trêve internationale de mars.

Ce sera difficile de savoir qui laisser de côté et cela pourrait revenir à Jude Bellingham ou James Ward-Prowse, l’homme de Southampton ayant l’air le plus vulnérable.

Bellingham n’a que 17 ans mais a pris d’assaut la Bundesliga et la Ligue des champions cette saison et semble avoir joué son rôle.

Mason Mount et Jesse Lingard sont presque certaines inclusions suivant leur brillante forme de club.

Qui manque: James Ward-Prowse

Lingard a joué son chemin de retour dans la dispute en Angleterre alors qu’il était prêté avec West Ham

Les attaquants

L’Angleterre a tant d’options en attaque qu’il sera difficile pour Southgate d’exclure certains joueurs.

Le capitaine Harry Kane sera le premier nom de l’équipe aux côtés de Marcus Rashford, Raheem Sterling et Jadon Sancho.

Mason Greenwood a été excellent pour Man United ces dernières semaines et devrait être choisi, tandis que Dominic Calvert-Lewin sera le remplaçant de Kane.

Phil Foden a été brillant pour Man City et a eu la malchance de ne pas être un vainqueur de la Ligue des champions, tandis que Jack Grealish est susceptible de partir malgré plusieurs matchs manqués à la fin de la saison.

Ce sera un appel difficile, mais Bukayo Saka et Ollie Watkins pourraient bien être les deux à omettre.

Qui manque: Bukayo Saka, Ollie Watkins

.

Kane sera le premier nom de l’équipe de Southgate

Équipe d’Angleterre prévue de 26 joueurs

Henderson, Pickford, Johnstone; Chilwell, Coady, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones, Trippier, Walker; Bellingham, Henderson, Lingard, Mount, Phillips, Rice; Calvert-Lewin, Foden, Grealish, Greenwood, Kane, Rashford, Sterling, Sancho.