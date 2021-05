Le chagrin royal alors qu’Alastair Campbell a révélé les sentiments de William sur le cortège funèbre | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Charles et William ne “ tendent pas les bras ”, dit Rae

La mort tragique de la princesse Diana est l’une des nouvelles les plus déchirantes du siècle. La princesse du peuple est décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Une semaine plus tard, elle a été honorée par un enterrement public qui reste l’un des événements les plus regardés de l’histoire, alors que 2,5 milliards de personnes dans le monde ont vu ou écouté le service, tandis que trois autres millions de personnes ont envahi les rues de Londres pour suivre la procession.

Les princes William et Harry ont marché derrière le cercueil de leur mère alors que la procession se frayait un chemin.

Ils étaient accompagnés dans la procession de leur père, le prince Charles, et de leur grand-père, le prince Philip, en plus d’Earl Spencer, le frère de Diana.

Selon des extraits du journal d’Alastair Campbell, publié dans le Guardian en 2011, il y avait une raison particulière pour laquelle on a demandé au prince William d’être là.

M. Campbell a révélé que certains craignaient que le prince de Galles aurait pu être attaqué si son fils n’était pas là.

Il a écrit que des inquiétudes concernant la sécurité du prince de Galles après la mort de son ex-femme ont émergé lors d’une conférence téléphonique le 4 septembre 1997.

Cela a été mené avec des courtisans qui étaient avec la reine et le duc d’Édimbourg à Balmoral.

M. Campbell a déclaré que l’attachée de presse du prince Charles, Sandy Henney, avait été envoyée à Balmoral pour dire à William que sa mère aurait voulu qu’il suive son cercueil à ses funérailles.

Le chagrin royal alors qu’Alastair Campbell a révélé les sentiments de William lors du cortège funèbre (Image: GETTY)

Cortège funèbre de la princesse Diana (Image: GETTY)

M. Campbell a déclaré: “Sandy Henney avait été envoyé pour essayer d’expliquer pourquoi il pourrait le faire.

“Elle disait évidemment que c’était ce que sa mère aurait voulu, alors qu’il y avait aussi le fait que cela éviterait le risque que Charles soit attaqué publiquement.”

Selon M. Campbell, le secrétaire privé adjoint de la reine, Sir Robin Janvrin, a déclaré que si William ne suivait pas le cercueil, “alors Charles ne pouvait pas” pour des raisons évidentes et compréhensibles “».

M. Campbell a noté: «Ils ont réalisé que si William ne va pas derrière le cercueil, ils ont un réel problème parce que Charles devrait aller derrière le cercueil avec Charles Spencer.

“Il n’y avait aucun moyen qu’il puisse faire ça sans les garçons.”

L’ancien spin doctor a ajouté qu’il y avait un doute quant à savoir si les princes William et Harry seraient prêts à faire la promenade, cependant.

Il a déclaré: «William refusait de parler à qui que ce soit et il était rongé par une haine totale des médias.

«Il était assez clair qu’il était vraiment convaincu du rôle des médias vis-à-vis de sa mère et qu’il ne voulait pas faire quoi que ce soit qui, selon lui, était pour eux.

JUST IN: Meghan et Harry ont demandé à Queen de “ déménager avec elle ”

Alastair Campbell, ancien docteur en spin de Tony Blair (Image: GETTY)

«Il était fort et clair sur ce qu’il voulait.

«Mais comme Tony Blair l’a dit, ils n’étaient que l’une des choses auxquelles il aurait à faire face en tant que roi, et il aurait besoin d’aide.

«Il sentait que s’il aimait Diana comme elle l’avait voulu, il y avait une chance qu’il se décide à devenir roi mais n’a rien à voir avec les autres.

M. Campbell a ajouté: “J’ai senti que les garçons tenaient bon, et ils semblaient penser que c’était fait pour les médias et le public, pas pour leur mère.”

Dans le documentaire de 2017 Channel 5 sur les funérailles de Diana, «7 Days», le prince William a déclaré aux téléspectateurs que marcher derrière le cercueil de sa mère était «l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites».

Le duc de Cambridge, qui avait 15 ans à l’époque, se souvient avoir utilisé sa frange comme «couverture de sécurité» pendant la «très longue promenade solitaire».

Le livre de 2008 “Tony’s Ten Years: Memoirs of the Blair Administration” du rédacteur politique de Sky, Adam Boulton, a également révélé que le duc d’Édimbourg était farouchement contre l’idée.

M. Bolton a rappelé comment un duc d’Édimbourg angoissé, soutenu par la reine, avait dit «f *** off» aux médecins du gouvernement lorsqu’il avait été informé du plan.

Il a écrit: “Les événements de cette semaine de septembre 1997 étaient très tristes, mais alors que les filateurs de Downing Street venaient au palais de Buckingham et commençaient à se demander quels rôles Harry et William devraient jouer lors des funérailles, la reine avait savouré le moment où Philip avait hurlé sur le haut-parleur de Balmoral: «F *** off».

«’Nous parlons de deux garçons qui ont perdu leur mère’.

Funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Chronologie royale du prince Philip (Image: GETTY)

«Une fois les arrangements réglés, Blair a lu la leçon de façon très mélodramatique ce jour-là à l’abbaye.

“Blair avait été utile pour lire l’humeur du public quand Diana était morte mais il était aussi présomptueux.”

L’appel aurait été assisté par Anji Hunter, qui travaillait pour M. Blair.

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont été vus en train de parler ensemble alors qu’ils quittaient les funérailles de leur grand-père, le duc d’Édimbourg, le mois dernier.

Les frères ont parlé en quittant la chapelle St George de Windsor, aux côtés de la duchesse de Cambridge.

C’était la première réunion publique du couple depuis que le prince Harry a démissionné de ses fonctions royales il y a plus d’un an.

Les princes marchaient avec leur cousin Peter Phillips entre eux, alors qu’ils marchaient derrière le cercueil de leur grand-père lors de son court trajet vers la chapelle.

Lors du service funèbre, les 30 membres de la congrégation portaient des masques faciaux et étaient socialement distancés conformément aux restrictions du COVID-19, la reine assise seule.

Egalement seul, le prince Harry était assis de l’autre côté de l’allée de son frère et de sa belle-sœur Catherine.

L’épouse du prince Harry, Meghan, qui est enceinte de leur deuxième enfant, n’a pas assisté aux funérailles sur les conseils de son médecin et est restée à leur domicile en Californie.