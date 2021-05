Le chagrin royal alors que Palace «s’inquiétait pour une autre Diana» avec Kate | Royal | Nouvelles

Dernièrement, la duchesse de Cambridge semble débordante de confiance. Elle et son mari, le prince William, ont récemment annoncé qu’ils lanceraient une chaîne YouTube dans le but d’accroître leur présence sur les réseaux sociaux et d’avoir «plus de contrôle» sur leur vie privée. Kate a également été félicitée pour avoir tenté d’apporter une sorte de guérison parmi la faille signalée William et son frère le prince Harry. Et, son livre «Hold Still» est un best-seller.

Ses compétences en photographie ont capturé l’humeur de la nation pendant la pandémie de coronavirus qui a commencé en 2020.

Cependant, selon l’auteur royal et correspondant, Katie Nicholl, cela n’a pas toujours été le cas.

Dans le documentaire d’ITV «Kate: la fabrication d’une reine moderne», Mme Nicholl a déclaré: «Je pense qu’il y a beaucoup de sentiment dans le palais qu’ils veulent apprendre des erreurs du passé et ne veulent pas d’une épouse royale qui se sentait isolée et solitaire, coupée de sa famille et misérable.

«Parce que cela s’est déjà produit et qu’ils ne voulaient pas une répétition de Diana.

«Je pense donc que les courtisans étaient déterminés à ce que Kate se marie dans la famille en se sentant aussi à l’aise que possible.

«Et je ne pense pas que William allait prendre des risques – je veux dire, il adore les Middlestons; il a une relation très étroite avec Michael et avec Carole, donc il ne voulait pas non plus qu’ils soient mis à l’écart dès que Kate s’est mariée dans la famille.

La princesse Diana a épousé le prince Charles à l’âge de 20 ans.

Il avait 12 ans son aîné et aurait été en couple avec Camilla, duchesse de Cornouailles avant d’épouser Diana.

Kate a encouragé son mari à être plus ouvert avec sa vie personnelle.

Leur compte Instagram affiche des photos des enfants du couple et d’autres moments en famille.

Dans un documentaire d’Amazon Prime intitulé “ Secrets of the Royals ”, le photographe royal, Kent Gavin a déclaré que la prise de pouvoir de William sur les médias sociaux était quelque chose qui lui était personnel.

M. Gavin a déclaré: «Les membres de la famille royale émettent et contrôlent ce qu’ils montrent – je ne parle pas des événements publics.

«Je parle d’anniversaires et de ce genre de choses.

«Kate publie ces jolies photos des enfants – ça prend la ‘piqûre’ des paparazzi si vous voulez.