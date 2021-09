Le Challenge Peguera-Mallorca est de retour

14/09/21

La Défi Peguera-Majorque, récompensé comme le meilleur événement de triathlon aux Challenge Family Awards 2019, revient sur le circuit de compétition pour sa septième édition le 16 octobre. L’organisation et les habitants de la municipalité majorquine de Calvià se tournent vers les préparatifs de cette course internationale qui n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de Covid-19 et qui revient cette année avec de grandes attentes et une série de nouvelles, entre autres, un une série de mesures pour la rendre plus durable.

Avec plus de 800 participants inscrits aux différentes épreuves à ce jour, cette édition du Challenge compte la participation de stars mondiales du triathlon, comme le triathlète britannique. salle Lucie (vainqueur du Championnat 2021) ou l’Allemand Frederik funk (2e aux Championnats d’Europe de demi-fond 2021 organisés à Walchsee, en Autriche), ainsi que des athlètes professionnels et amateurs de tous les continents. En fait, plus de 80 pour cent des participants sont des étrangers, principalement européens. A noter que le test représente la dernière opportunité pour les athlètes professionnels de marquer des points dans le classement Challenge Family, qui décerne des prix financiers parmi les mieux classés.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette compétition est qu’elle essaie de combiner l’essence de Calvià et de l’île de Majorque le long de son parcours, en fait, l’événement se déroule entièrement dans la municipalité de Calvianer.

Le test commence dans les eaux cristallines de Playa de Torà et nage sur 1,9 km dans la baie de Peguera. La prochaine étape, à vélo, consiste en un double tour d’un circuit de 45 kilomètres qui traverse les villes et les zones côtières de Calviá sur un itinéraire technique à certains moments et rapide à d’autres. La compétition se termine par une course à pied le long du boulevard et des promenades de la plage de Peguera, où les habitants et les visiteurs de Calvià ont tendance à se rassembler pour encourager passionnément les triathlètes dans la dernière ligne droite.

En plus du défi logistique posé par le Challenge, auquel participent plus de 500 bénévoles de la municipalité, l’organisation travaille en étroite coordination avec les autorités locales et régionales pour s’assurer que l’événement se déroule dans des conditions de sécurité maximale face au COVID-19.

La période d’inscription pour participer à l’événement reste ouverte jusqu’au 2 octobre et peut se faire via le site Web de l’événement en cliquant ICI.

Une compétition durable

Le Challenge Peguera-Mallorca 2021 se caractérise par un effort supplémentaire pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), notamment ceux relatifs à la lutte contre les inégalités et contre le changement climatique.

D’une part, l’organisation du Challenge a signé des accords de collaboration avec l’association des personnes handicapées de Calvià pour contribuer à donner de la visibilité à ce groupe et favoriser leur bien-être. Ainsi, l’association a été intégrée à l’organisation de l’événement et ses associés feront partie du corps des bénévoles, auront réservé des espaces publicitaires pour se faire connaître et recevront une contribution économique et des équipements sportifs.

En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et l’objectif de faire du Peguera-Mallorca Challenge un exemple de durabilité, l’initiative Bosque Challenge a été lancée, dans laquelle les élèves du secondaire des lycées de la région planteront un arbre pour chaque participant au concours. dans une zone naturelle dévastée par un incendie. De plus, l’organisation fera la promotion d’une campagne pour éliminer les contenants à usage unique pendant la course et pour réduire au maximum l’utilisation de plastique et de papier.

Efforts conjugués

Défi Peguera Mallorca est un exemple de gestion de projet en collaboration public-privé. L’événement, organisé par la Fundación Calvià 2004 et la Mairie de Calvià, a la collaboration de Challenge Family, AETIB (Gouvernement des Îles Baléares), l’association hôtelière de Paguera et Cala Fornells, les clubs sportifs de la municipalité de Calvià, le Fédération de triathlon et différentes sociétés internationales telles que : Redbull, Powerbar, Abus ou Wahoo.