Le Challenge Tour revient à Empordá avec deux tournois dans la dernière ligne droite de la saison

Parcours de liens du Golf Club Empordà.

Golf de l’Empordà accueillera le Tournée du défi pendant deux semaines consécutives qui seront décisives pour les joueurs ; Du 14 au 17 octobre, le Défi Empordà et la semaine suivante, du 19 au 22 le Défi Costa Brava, complétant l’horaire prévu et en raison de l’annulation de rendez-vous prévus en Chine.

Golf de l’Empordà, qui a accueilli à de nombreuses reprises les grands tournois de l’European Tour et l’European Tour Classification School, prend le gant pour recevoir le meilleur golf du monde. Tournée du défi dans la dernière ligne droite de l’une des saisons les plus excitantes du golf européen.

Il sera joué dans le Liens de visite, que pendant la 2020 précipité réformes substantielles, notamment dans les bunkers et les installations, avec l’idée d’accueillir de grands tournois professionnels. Pour cette raison, le Challenge Tour en collaboration avec JGolf a étudié la possibilité de respecter le calendrier prévu et d’offrir aux professionnels la possibilité de jouer ces semaines en Espagne, sur un parcours très apprécié par l’European Tour.

Golf de l’Empordà propose deux circuits conçus par Robert von Hagge, qui se distinguent par l’exigence d’un jeu très technique et l’utilisation d’une variété de coups et de techniques pour surmonter les défis. Empordà Links rappelle les parcours du littoral britannique et irlandais, entourés de dunes, de lacs et de bunkers stratégiquement placés tout au long du parcours, ce qui nécessite des tirs précis, de l’imagination et de la créativité pour obtenir de bons résultats. Ce sera un excellent test de golf pour les joueurs dans la dernière ligne droite de la saison.

Jamie Hodges, directeur exécutif du Challenge Tour: «Nous sommes très reconnaissants envers l’Empordà Golf Club et le promoteur, JGolf, pour leur aide dans la réalisation de ces événements. Pour nous, il est très important de proposer ces tournois aux joueurs du Challenge Tour, afin de maximiser les opportunités de jeu à un moment important de la saison et, grâce à la relation fructueuse avec Javier Gervás et son équipe, nous savions que ce serait possible pour trouver une solution avec votre aide.

Golf de l’Empordà a dépassé les conditions requises pour accueillir des tournois professionnels, nous sommes ravis de passer deux semaines en Espagne dans un endroit aussi merveilleux.

Javier Gervás, directeur général de JGolf: « Lorsque le Challenge Tour nous a parlé de la situation en Chine, nous nous sommes mis au travail pour aider à couvrir ces deux semaines cruciales du calendrier. Nous savions qu’Empordà Golf souhaitait aller plus loin en termes de tournois professionnels qu’il a accueillis et c’est pourquoi nous avons proposé d’accueillir les deux derniers tournois du Challenge Tour avant la finale. Ils ont fait un gros effort qui, j’en suis sûr, portera ses fruits, ce seront deux tournois décisifs cette saison avec une couverture internationale qui placeront Empordà Golf sous les projecteurs du golf mondial.

Emilio Cuatrecasas, Président de l’Empordà Golf Club : « La décision de célébrer l’Empordà Challenge confirme l’effort que tous les clubs de la Costa Brava font pour améliorer leurs installations et devenir une destination sportive de classe mondiale.

Il est également à noter que la popularité croissante de ces tournois internationaux pousse de nombreux jeunes à la pratique du golf, faisant en sorte que les clubs se nourrissent non seulement de son énergie mais aussi d’une vision actualisée de ce sport qui apportera des avancées considérables dans le terrains de sport. , social et environnemental.

Ce seront les deux derniers tests du Challenge Tour avant la finale à Majorque, qui se terminera par quatre tournois en Espagne après les deux tests organisés au Real Club de Golf Novo Sancti Petri, Cadix, en juin dernier, où le galicien Santiago Tarrío reste leader du classement en route vers l’European Tour.

Les Défi Empordà et le Défi Costa Brava Ils bénéficieront du soutien du Challenge Tour, de l’Empordà Golf Club, du Conseil provincial de Gérone à travers l’Office du tourisme de la Costa Brava et de Kyocera et de la Fédération royale espagnole de golf. Le promoteur et organisateur est JGolf.

L’Empordà Challenge et le Challenge Costa Brava soutiendront la célébration de la Coupe Solheim 2023.