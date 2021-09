Le challenger démocrate californien dit qu’il n’a pas été autorisé à participer au rassemblement “Stop the Republican Recall” de Newsom

Un démocrate californien en lice pour renverser le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il n’avait pas été autorisé à participer à un événement de campagne qui décrivait l’effort de rappel comme un coup républicain.

“Ils sont tellement au-delà du bébé sevré à ce stade – c’était un compliment rétrospectivement”, a déclaré à Fox News samedi Kevin Paffrath, un millionnaire de l’immobilier de 29 ans et une star de YouTube qui s’appelle Meet Kevin.

Paffrath, qui a vu son annonce de campagne brièvement supprimée par Instagram après avoir qualifié Newsom de “bébé sevré” et dont les avocats ont envoyé à CNN une lettre de cessation et d’abstention le mois dernier pour avoir signalé que Newsom n’avait fait face à aucun challenger démocrate, avait RSVP à l’avance et semblait excité d’y aller.

“J’ai déjà reçu des billets”, a-t-il déclaré à Fox News quelques heures avant le coup d’envoi de l’événement à Culver City samedi matin.

Mais quand il est arrivé, il a déclaré que trois membres du personnel lui avaient dit que la salle était pleine. Plus tard, a-t-il dit, il a vu un groupe de personnes franchir la porte.

La vidéo montre qu’il les a suivis et a montré son billet, sa carte d’identité et sa carte de vaccination – mais a néanmoins été refoulé.

“Il semble qu’ils fassent tout leur possible pour éviter de dire” vous n’êtes pas autorisé “en jouant à des jeux en disant” c’est plein “, alors que ce ne l’est pas”, a-t-il déclaré. « Camp classique de Newsom : tromper les gens. »

Quelques heures plus tard, il résumait sa situation sur Twitter.

“Le Parti démocrate n’est pas inclusif”, a-t-il écrit. “Très triste.”

Il a dit qu’il pensait qu’il avait été mis sur liste noire. Et il y avait aussi des dommages collatéraux, a-t-il déclaré.

“Une photographe de presse accréditée a été interdite d’entrée pendant que d’autres personnes étaient autorisées à participer à l’événement Newsom parce qu’elle me photographiait”, a-t-il allégué.

Le bureau de Newsom n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News. La sénatrice Elizabeth Warren non plus, qui a traversé le pays pour faire campagne pour Newsom lors de l’événement.

Paffrath a accusé Newsom d’avoir utilisé le principal candidat républicain, l’animateur de radio conservateur Larry Elder, pour “faire peur” et de prétendre que l’effort de rappel n’avait pas reçu le soutien des démocrates.

Au cours de l’événement de campagne, avec Paffrath coincé devant la porte, Warren a déclaré à la foule qu’Elder “rêvait d’être le propre Donald Trump de la Californie”. Et Newsom a appelé les électeurs à le maintenir en fonction pour lutter contre le « Trumpisme ».

Newsom, Warren et les médias à travers le pays ont également soulevé l’idée que si Elder prend ses fonctions et que la sénatrice Dianne Feinstein prend sa retraite ou part avant la fin de son mandat, il serait libre de choisir un remplaçant républicain dans l’État fortement démocrate.

Paffrath, un “démocrate à la JFK” autoproclamé, a déclaré qu’il nommerait un membre de son propre parti dans cette situation, même s’il est désillusionné par les prétendus efforts de Newsom pour l’étouffer.

“Je ne pense pas qu’un gouverneur devrait bouleverser l’équilibre des pouvoirs élu en renversant à lui seul l’équilibre des pouvoirs pour lequel le peuple a voté”, a-t-il déclaré.

Même si les initiés du parti s’efforcent d’aider Newsom à éviter le rappel, il y a neuf candidats démocrates parmi les 46 candidats au rappel.

Après l’incident de l’événement de campagne, Paffrath a accusé les alliés de Newsom de “corrompre le Parti démocrate et le processus américain”.

“Newsom est égoïste et effrayé”, a-t-il déclaré. “Je suppose que je le serais aussi si je passais mon premier mandat à tromper les Californiens… Chaque jour qui passe, je deviens de plus en plus désillusionné par les pratiques du parti.”

L’effort de rappel fait suite à des mois de critiques sur la gestion par Newsom de la pandémie de coronavirus et des incendies de forêt. Il a également été accusé d’être déconnecté des Californiens de tous les jours après avoir été surpris en train de déjeuner dans un restaurant chic en violation de son propre ordre de fermeture et d’avoir accepté des dons de grandes entreprises après que ses politiques aient laissé les petites entreprises lutter pour rester à flot.

Les électeurs californiens se verront poser deux questions sur le bulletin de rappel – si Newsom est rappelé, et qui devrait le remplacer.

Newsom a exhorté ses partisans à voter “non” pour le premier et à laisser le second vide. La question de rappeler Newsom requiert une majorité simple. Si plus d’électeurs choisissent oui, celui qui obtient le plus de soutien sur la deuxième question terminera son mandat.