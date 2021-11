NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: La candidate républicaine au Sénat, Kelly Tshibaka, a déclaré qu’elle était bien préparée à l’annonce de la réélection de la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska la semaine dernière.

Tshibaka, qui bénéficie du soutien et du soutien de l’ancien président Trump alors qu’elle défie Murkowski, a déclaré à Fox News dans une interview exclusive que la sénatrice de longue date « fait campagne depuis des mois. Elle n’a tout simplement pas été honnête à ce sujet. C’est bien qu’elle appelle enfin c’est ce que c’est et elle est franche en disant qu’elle est en fait candidate au Sénat. »

L’ancien commissaire à l’administration de l’Alaska a souligné que « nous avions prévu que Murkowski se présenterait parce qu’elle est absolument déterminée à maintenir la dynastie politique des Murkowski. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit pour notre race ou ce que ressentent les Alaskans ».

CIBLÉE PAR TRUMP, MURKOWSKI DE L’ALASKA ANNONCE UNE CANDIDATURE À LA RÉÉLECTION DU SÉNAT 2022

Cette dynastie que Tshibaka a mis en lumière a commencé avec le sénateur de longue date Frank Murkowski, qui, après deux décennies au Sénat, a remporté les élections en 2002 en tant que gouverneur de l’Alaska. L’aîné Murkowski – dans une décision controversée à l’époque – a nommé sa fille Lisa, qui était chef de la majorité à la Chambre des représentants de l’Alaska, pour remplir les deux dernières années de son mandat au Sénat.

Tshibaka a souligné que « les habitants de l’Alaska sont prêts pour un changement ».

L’ancienne commissaire à l’administration de l’Alaska, Kelly Tshibaka, est soutenue par l’ancien président Trump alors qu’elle défie principalement la sénatrice GOP Lisa Murkowski d’Alaska lors des élections de mi-mandat de 2022. (Campagne du Sénat de Tshibaka)

Murkowski, un républicain modéré avec une histoire de travail de l’autre côté de l’allée pour parvenir à des accords bipartites, était l’un des sept législateurs du GOP au Sénat à voter pour condamner l’ancien président lors de son procès en destitution en février pour incitation à l’insurrection meurtrière du 6 janvier à le Capitole des États-Unis. Et elle est la seule de ces sept candidats à la réélection à la mi-mandat de l’année prochaine.

Trump a promis de venir en Alaska pour faire campagne contre le sénateur. Plus tôt cette année, il a soutenu Tshibaka, et quelques membres éminents du cercle restreint de la réélection présidentielle de 2020 de Trump travaillent en tant que conseillers principaux de l’équipe de Tshibaka.

Tshibaka s’est rendue au complexe hôtelier Mar-a-Lago de l’ancien président à Palm Beach, en Floride, en février, où Trump devrait participer à une collecte de fonds pour sa campagne.

L’appel de Murkowski à la démission de Trump à la suite de l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis et son vote pour condamner Trump pour avoir incité à l’attaque n’étaient pas la première fois qu’elle exprimait sa colère. La sénatrice a voté contre un plan soutenu par les républicains en 2017 pour abroger la loi nationale sur les soins de santé connue sous le nom d’Obamacare, et un an plus tard, elle s’est opposée à la confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, qui a été nommé par Trump.

TRUMP, VISANT MURKOWSKI, APPROUVE GOP CHALLENGER TSHIBAKA

Tshibaka a déclaré à Fox News que Trump avait » déclaré qu’il était absolument déterminé à aider à venir en Alaska l’année prochaine et à organiser un rassemblement électoral pour nous « .

Le candidat aime se référer à Murkowski en tant que « chef de la fonction habilitante » du président Biden. Tshibaka accuse la sénatrice « de continuer à s’aligner sur l’administration radicale Biden, à la permettre et à la soutenir ».

Sa campagne souligne le vote crucial du comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles de Murkowski plus tôt cette année pour confirmer le candidat de Biden au poste de secrétaire à l’Intérieur, alors représentant. Deb Haaland du Nouveau-Mexique. Le soutien de Murkowski a aidé Haaland à entrer dans l’histoire en tant que premier Amérindien à occuper le poste de secrétaire à l’Intérieur, mais l’opposition passée du candidat à de nouveaux baux pour le forage de pétrole et de gaz sur des terres fédérales était très troublante dans un État riche en carbone comme l’Alaska.

La campagne de Tshibaka dit que « Haaland mène la charge sur l’agenda environnemental anti-Alaska ».

La candidate républicaine au Sénat Kelly Tshibaka visite la mission de sauvetage de Fairbanks avec le PDG Pete Kelly à Fairbanks, en Alaska, en octobre 2021.

Le candidat a également visé le vaste paquet d’infrastructures de 1,2 billion de dollars que le président a promulgué lundi. La mesure – le plus gros investissement dans les infrastructures en Amérique depuis des décennies – a recueilli un soutien bipartite lors de l’adoption du Sénat en août et de la Chambre plus tôt ce mois-ci. Murkowski et les deux autres membres de la délégation du Congrès tout le GOP de l’Alaska ont voté en faveur du projet de loi.

Tshibaka a clairement fait savoir qu’elle n’aurait pas voté pour la mesure si elle avait été au Congrès.

« Je n’ai vu aucun projet de loi sur les infrastructures. J’ai vu le Green New Deal », a-t-elle déclaré. « Une fraction de cette facture va à tout ce qu’on appelle les infrastructures. En Alaska, nous avons désespérément besoin d’infrastructures. C’est le Green New Deal. Il punit tout ce qui a à voir avec le carbone. Le carbone est synonyme d’Alaska – pétrole, gaz, charbon. Et quand nous punissons le carbone, c’est le projet de loi anti-Alaska. Nous ne voulons pas soutenir des projets de loi qui punissent nos travailleurs, qui punissent nos entreprises, qui punissent nos familles, qui punissent nos résidents.

Et Tshibaka a souligné: « J’ai parlé à de nombreuses entreprises ici qui prévoient qu’à cause de ce projet de loi, elles seront fermées d’ici le milieu de cette décennie et elles devront quitter l’Alaska. »

UN AN JUSQU’À MI-PARCOURS, LES RÉPUBLIQUES PRÉDITENT QU’ILS RECONNAISSENT LA MAJORITÉ DE LA CHAMBRE ET DU SÉNAT

Murkowski, auteur principal et négociateur du projet de loi, a assisté à la cérémonie de signature de lundi à la Maison Blanche. Son bureau du Sénat a souligné que la mesure « fournira environ 3,5 milliards de dollars de financement routier pour l’Alaska sur cinq ans, pour construire, reconstruire et entretenir ses routes et autoroutes », ainsi que « 40 milliards de dollars de financement pour la construction, l’entretien et la réparation de ponts. . » Le bureau du sénateur a également souligné le financement de la mesure pour les aéroports, les bus et les ferries de l’Alaska, les ports, les chemins de fer, les projets d’eau et d’assainissement et le haut débit.

Murkowski a qualifié le paquet de « projet de loi d’infrastructure historique qui apportera des avantages considérables à notre État ».

Bien qu’il soit ciblé par Trump, Murkowski a le soutien du Comité sénatorial républicain national, la branche de réélection du GOP du Sénat, qui soutient depuis longtemps les candidats républicains en lice pour leur réélection. Et le leader de longue date du GOP au Sénat, le sénateur Mitch McConnell, et son équipe politique se sont engagés à soutenir Murkowski alors qu’elle se présente à sa réélection. Le Fonds pour le leadership du Sénat aligné sur McConnell, le premier super PAC extérieur soutenant les républicains du Sénat, a approuvé Murkowski plus tôt cette année.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, pose des questions lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour discuter de la réouverture des écoles pendant la maladie à coronavirus à Capitol Hill à Washington, DC, le 30 septembre 2021. (Greg Nash/ Piscine via REUTERS)

À dix mois de la Maison Blanche, Trump reste très populaire et influent auprès des électeurs et des politiciens républicains alors qu’il continue de jouer un rôle de faiseur de roi dans les primaires du GOP et flirte à plusieurs reprises avec un autre candidat à la Maison Blanche en 2024. Et son ciblage de Murkowski et son soutien à Tshibaka rend difficile la réélection du sénateur.

SHOCKER 2022 : SUNUNU DU NEW HAMPSHIRE SE COURIR POUR LA RÉÉLECTION EN TANT QUE GOUVERNEUR AU LIEU DU SÉNAT

Mais ce n’est pas la première fois que Murkowski est confronté à une réélection difficile.

Le sénateur a perdu la primaire du GOP lors de sa réélection en 2010 face au challenger soutenu par le Tea Party, Joe Miller. Murkowski a ensuite lancé une campagne par écrit et a remporté avec succès les élections générales. Elle a de nouveau dominé Miller en 2016 dans un concours à trois. Mais lors de ses trois élections et réélections réussies au Sénat (2004, 2010 et 2016), elle n’a jamais obtenu la majorité des voix.

Même si elle n’a annoncé sa réélection que la semaine dernière, Murkowski a collecté des fonds toute l’année. Elle a récolté près de 1,1 million de dollars au cours du troisième trimestre de juillet-septembre de la collecte de fonds, avec environ 3,2 millions de dollars en espèces. Tshibaka a rapporté 465 000 $ au troisième trimestre, avec près de 300 000 $ dans ses coffres de campagne.

Mais Tshibaka a fait valoir que « je collecte quatre à cinq fois plus d’argent que Lisa Murkowski dans l’État d’Alaska » et a promis que « nous aurons assez d’argent pour battre Lisa Murkowski ».

Elle a noté que « tant d’Alaskans financent et soutiennent ma campagne » et a montré que « lors de l’événement que nous organisons à Mar-a-Lago, en ce moment presque tous ces billets ont été vendus à des Alaskiens. Je suis vraiment fier de cette. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’épreuve de force du Sénat de 2022 en Alaska aura de nouvelles règles. Les Alaskiens, dans une mesure de vote l’année dernière, ont changé la façon dont ils organisent leurs élections. Les primaires du parti supprimées et les quatre premiers électeurs d’une primaire non partisane passeront aux élections générales, où le vote par classement sera utilisé pour déterminer le vainqueur.

Alors que les experts spéculent que cela pourrait aider Murkowski, qui bénéficie d’une forte notoriété, la campagne de Tshibaka théorise que Murkowski arrivera troisième en novembre prochain aux élections générales de classement, derrière Tshibaka et l’éventuel candidat démocrate. Cela éliminerait Murkowski dans le classement des choix classés, la campagne de Tshibaka prédisant que son candidat dominerait le démocrate dans le décompte final.