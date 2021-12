Le chalutage détruit des zones marines « protégées »

04/12/21 à 10:05 CET

Un nouveau rapport de l’organisation Oceana révèle que le chalutage est très présent dans les aires marines protégées (AMP) en Espagne, provoquant de forts impacts sur les fonds marins théoriquement protégés. L’organisation a analysé l’activité apparente de chalutage en 2020 dans 218 AMP espagnoles du réseau Natura 2000 et dénonce l’existence d’un consentement étendu à l’une des activités de pêche les plus destructrices du milieu marin.

Tout au long de l’année, un total de 73 100 heures de chalutage ont été réalisées dans 45 AMP, dont des zones officiellement désignées en 2015 et dont les plans de gestion doivent être approuvés avant la fin 2021. L’étude se concentre sur ce type d’art et sur les aires protégées en raison de l’importance de leurs habitats de fonds marins (récifs et herbiers par exemple), où l’impact produit peut être irréversible.

Au vu des résultats de l’étude, l’organisation appelle à la mise en place de mesures de gestion adéquates pour la pêche dans les AMP et propose une interdiction expresse et immédiate du chalutage de fond et du dragage dans toutes les aires protégées –Existants ou futurs–, puisque « ce sont des arts incompatibles avec tout objectif de conservation marine & rdquor ;, selon un communiqué de cette organisation.

« L’Espagne a 13 % d’aires marines protégées, soit près de la moitié de l’objectif de 30 % qu’elle doit atteindre d’ici 2030 », déclare Silvia García, scientifique marine senior à Oceana en Europe, qui ajoute : « Cependant, ce point de vue pourrait être un simple mirage, car une grande partie de cette surface n’est pas vraiment protégée. Les activités de pêche destructrices telles que le chalutage de fond sont la menace numéro un pour les fonds marins et leur permettre pourrait constituer une violation flagrante de la directive Habitats et des réglementations nationales.

Aucun plan de gestion

Oceana lance ce rapport alors que le délai légal de six ans a été fixé pour les AMP déclarées dans le cadre du projet INDEMARES pour avoir leurs plans de gestion correspondants, car ceux-ci n’ont pas encore été préparés et ils seraient en violation de la directive Habitats.

En revanche, face aux résultats lacunaires et décevants de la COP26, l’organisation souligne que les constats sont contradictoires avec la volonté du gouvernement d’appliquer la Déclaration d’Urgence Climatique et Environnementale, sachant que Le chalutage est reconnu comme l’une des activités les plus émettrices de carbone, contribuant à l’acidification des mers et au détriment de la lutte contre le changement climatique.

« L’Espagne veut mener la lutte contre le changement climatique et la protection des océans, mais elle se classe dixième pour les émissions de dioxyde de carbone provenant du chalutage. Protéger les AMP de manière efficace serait sans aucun doute une action sans équivoque pour atténuer les effets du chalutage et profiter d’océans résilients », déclare Vera Coelho, directrice des campagnes et de la communication pour Oceana en Europe.

Oceana avait déjà mis en garde dans un précédent rapport sur la existence de « parcs de papier » (c’est-à-dire n’existant que sur des documents) en Europe et a souligné la permissivité de l’Espagne à l’égard de l’activité de pêche dans les zones marines protégées. La nouvelle analyse confirmerait la mauvaise gestion de la pêche dans les AMP et pourrait expliquer en partie le mauvais état de conservation avéré des habitats marins du réseau Natura 2000.

Quelques données clés ressortant de l’étude :

–73% de l’activité de pêche enregistrée dans les zones Natura 2000 espagnoles correspond aux chalutiers, le système de pêche le plus dommageable.

-En terme de superficie (hors Canaries, où il n’y a pas de traînée), les zones impactées par le chalutage représentent 64% des zones Natura 2000 désignés pour protéger les fonds marins (habitats benthiques).

–Des signaux de chalutage ont été détectés par au moins 404 navires dans des zones protégées, ajoutant plus de 73 100 heures de travail de remorquage.

-Le système de lieu d’importance communautaire (LIC) canyons sous-marins à Avilés (Asturies) est l’endroit avec le plus de chalutiers immatriculés à l’intérieur (85 navires).

-Près de 50% des chalutiers qui pêchent dans la zone de pêche nationale sont enregistrés activité dans une ou plusieurs zones du réseau Natura 2000.

–Un peu plus de la moitié des AMP étudiées disposent d’un plan de gestion, et pour le reste, le terme est expiré ou sur le point d’expirer.

-Exister dix AMP fortement traînées, dont huit situées dans le bassin méditerranéen.

-Ils ont été détectés des centaines d’heures d’activité de chalutage sur des habitats protégés (comme les herbiers de posidonie et les récifs) ou sur des zones restreintes, ce qui peut être une activité illégale.

