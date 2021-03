Le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd 2 secondes en quatre mois

L’ampleur du défi auquel l’équipe dominante de Formule 1 est maintenant confrontée au cours des sept dernières saisons a été révélée lors des qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn.

À peine quatre mois après la 11e victoire de Lewis Hamilton la saison dernière sur la piste du désert, la dernière voiture de Mercedes a roulé plus de deux secondes plus lentement que son prédécesseur en qualifications.

Les nouvelles règles introduites par la Formule 1 pour réduire les appuis ont clairement eu l’effet escompté. À une exception près – Ferrari – chaque voiture sur le terrain est au moins une seconde plus lente que l’an dernier.

Les soupçons selon lesquels les modifications apportées à l’arrière de la voiture ont particulièrement affecté les équipes aux conceptions à faible râteau sont confirmés par les fluctuations de performance chez Mercedes et Aston Martin. Ces derniers ont adopté la philosophie aérodynamique à faible râteau de leur fournisseur de groupes motopropulseurs l’année dernière, et les deux sont plus de deux secondes par tour plus lents qu’ils ne l’étaient en 2020.

Seul Haas, qui n’a utilisé aucun de ses « jetons » de développement pour produire sa voiture légèrement révisée pour 2021, a été plus lent que cela. Avec une seule mise à jour prévue pour le VF-21 lors de la prochaine course, Mick Schumacher et Nikita Mazepin semblent prêts à passer la saison à l’arrière.

La performance la plus encourageante de la journée est venue de Ferrari, dont le meilleur temps au tour était d’une demi-seconde par rapport à ce qu’ils avaient réussi l’an dernier. C’était facilement le meilleur de n’importe quelle équipe et une indication qu’ils ont effectivement fait les gains promis avec leur unité de puissance.

Ayant été la troisième équipe la plus rapide en qualifications, elle est l’une des quatre équipes à moins d’une seconde des rythmeurs Red Bull. C’est une image étonnamment différente de ce que nous avons vu en novembre, lorsque Red Bull était la seule équipe à moins d’une seconde de Mercedes, et c’est un signe encourageant vers une saison beaucoup plus compétitive à venir.

Une valeur positive indique des temps au tour plus lents, une valeur négative indique des temps au tour plus rapides

