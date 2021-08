Le champion actuel visite Balaídos

in

15/08/2021 à 15h00 CEST

L’actuel champion de Liga, l’Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, fait ses débuts en visite au Celta de Vigo le premier jour. Après une pré-saison dont les résultats ne se sont pas accompagnés, les colchoneros commencent la défense du titre contre un rival toujours compliqué comme les Galiciens, avec Iago Aspas comme référence offensive.

L’équipe de la capitale, qui a signé Rodrigo de Paul et Marcos Paulo comme principales nouveautésIl veut répéter le grand la saison dernière. Pour la première, le sélectionneur argentin ne pourra pas compter précisément sur le Brésilien et ni sur le Portugais Joao Felix, qui se remet toujours d’une fracture de la cheville. Felipe est dubitatif en raison d’une gêne au genou.

En ce qui concerne le Celta de Vigo, le grand protagoniste du marché est sans aucun doute Javi Galán. L’ailier gaucher était l’un des grands noms de la saison dernière avec le SD Huesca malgré la relégation : l’ancien joueur de Cordoue a disputé 37 des 38 journées de match et a marqué un but et distribué deux passes décisives. Coudet, contrairement à son compatriote, dispose de toutes ses troupes.

L’Atlético de Madrid, à nouveau favori

Les marches de Leo Messi de Barcelone et Sergio Ramos du Real Madrid font de l’Atlético de Madrid l’un des principaux aspirants à répéter l’exploit de remporter le titre de la Liga. Les colchoneros sont également favoris pour vaincre le Celta de Vigo lors de la première : lors de ses sept dernières visites à Balaídos, il n’est parti qu’une seule fois sans marquer.

La saison dernière, Les hommes de Cholo Simeone ont battu les Galiciens dans leur fief (0-2), mais n’ont pas pu passer le match nul (2-2) au Wanda Metropolitano. Le Celta de Vigo, en fait, n’a pas vaincu Madrid depuis 2018, lorsqu’il a affirmé son statut local pour les vaincre.