Le champion AEW Kenny Omega entre dans l’histoire en remportant le titre IMPACT à Rebellion

Kenny Omega est entré dans l’histoire hier soir à IMPACT Rebellion en battant Rich Swann pour devenir le champion du monde IMPACT.

Omega était déjà le champion du monde AEW et le champion AAA Mega. Organiser les championnats dans une grande promotion américaine et mexicaine était une chose, mais détenir les deux titres mondiaux des deux plus grandes entreprises non nommées WWE en Amérique est un accord historique.

Kenny Omega détient tout l’or maintenant

Le “ collectionneur de ceinture ” autoproclamé a scellé l’accord avec un ange ailé mettant fin au règne impressionnant de Swann à 184 jours.

Don Callis est le manager à l’écran d’Omega et il travaille dans les coulisses d’IMPACT dans la vraie vie.

Il faut imaginer avoir Omega comme champion des avantages d’IMPACT et le titre sera défilé sur AEW TV, une émission qui a attiré plus d’un million de téléspectateurs au cours des deux dernières semaines.

La personne à qui Omega abandonnera finalement le titre sera un gros problème, donc l’idée est que tout le monde gagne. Mais jusqu’où Omega peut-il emmener le gadget de collectionneur de ceintures?

Kenny Omega en tant que collectionneur de ceintures a insufflé une nouvelle vie à la lutte

Omega a parlé à talkSPORT de la possibilité de l’emmener au Japon, en disant: «Je ne veux pas dire que ces choses ne vont pas se produire ou se produiront.

«Mais je dirai que l’un des principaux obstacles et obstacles est que toutes les entreprises impliquées ont des horaires de voyage et que le principal obstacle majeur d’un côté, si les choses devaient se passer au Japon, est la quarantaine obligatoire de deux semaines où vous ne peut rien faire.

Swann a également parlé à talkSPORT avant cette rencontre et a suggéré que rien qu’en travaillant avec Omega, il avait allumé un feu en lui que rien d’autre n’avait.

«C’est quelque chose qui n’est pas courant dans l’industrie de la lutte professionnelle. Vous avez deux champions du monde de deux chaînes différentes sur deux chaînes de télévision différentes dans le même ring à la télévision à la carte. Cela n’arrive tout simplement pas.

IMPACTER

Rich Swann a remporté le titre IMPACT à Bound for Glory en 2020

«Vous verriez probablement quelque chose comme ça à l’époque du territoire, mais ce n’était pas le grand spectacle que la lutte est aujourd’hui.

«Avoir l’opportunité d’être dans le mélange de tout cela est tout simplement époustouflant. Cela a allumé ce feu à l’intérieur de moi et cela m’a aidé à intensifier mon jeu pour arriver là-dedans avec quelqu’un comme Kenny Omega qui a toutes les distinctions.

Omega a certainement toutes les distinctions et plus ces jours-ci en tant que champion du monde de trois grandes promotions nord-américaines. La question est, jusqu’où le vice-président exécutif de l’AEW peut-il prendre cette course?