Le champion américain place le Britannique en route vers la victoire par décision unanime

Demetrius Andrade a battu Liam Williams par décision unanime de défendre son titre mondial des poids moyens WBO samedi soir à Miami.

Le champion a été dominant pendant une grande partie du concours, mais a également montré des vulnérabilités car il a été blessé par son challenger.

Demetrius Andrade est toujours le champion des poids moyens WBO

Le combat a commencé par un départ rapide de l’Américain.

Andrade a fait exploser Williams au premier tour, le stupéfiant tôt et atterrissant à volonté.

Il a bâti sur ce succès avec un renversement de manuel dans le second.

Le Gallois est entré directement dans un un-deux classique et a frappé la toile.

Williams s’est levé et a survécu à la ronde, mais a été clairement blessé et a regardé hors de sa profondeur de loin.

Andrade a semblé le décaler à nouveau avec un crochet dans le troisième, mais cette fois, il n’y aurait pas de renversement.

Après avoir résisté à la tempête initiale, Williams a ensuite commencé à se frayer un chemin dans le combat avec une pression efficace au quatrième tour.

Alors qu’ils approchaient de la mi-course, Andrade a écrasé Williams avec un certain nombre d’upercuts qui ont mis fin à son agression implacable.

Le challenger a recommencé l’attaque au début de la septième, mais a eu du mal à décrocher suffisamment de coups propres pour avoir un impact.

En réponse, le champion est devenu plus économique avec sa boxe pour préserver son énergie, choisissant les coups les plus accrocheurs et blessants.

La boxe défensive d’Andrade semblait irréprochable jusqu’au neuvième tour, quand une grosse main droite de Williams l’a assommé.

L’Américain s’est soudainement accroché à une vie chère et a bien fait de passer à la cloche sans descendre.

Dans les trois derniers tours, Andrade a remporté la victoire en rendant les choses décousues et maladroites pour neutraliser l’attaque de Williams.

Les trois juges l’ont marqué comme une décision unanime en faveur du champion: 116-111, 118-109, 118-109

Amanda Westcott / SHOWTIME

Andrade veut une confrontation avec Jermall Charlo

Andrade a déclaré après le combat: «Liam Williams est un combattant infernal, dur, fort.

«C’est le combat dans lequel les gens veulent me voir. Je ne savais pas qu’il était dur, c’est un chien.

«Il est venu ici pour gagner, j’ai aussi été frappé par des coups chauds. C’est ce que les gens voulaient voir, alors nous l’avons fait.

Williams a ajouté: «Il était meilleur que je ne le pensais, pour être honnête.

«Je l’ai blessé à plusieurs reprises, mais il était parti avant que je puisse en tirer profit.