Le champion Amin Ayoub soutient Ylies Djiroun pour éliminer Sam Patterson au BRAVE CF 51

SEEF DISTRICT._ Même si un titre léger n’est pas nécessairement garanti pour le vainqueur de Ylies Djiroun vs Sam Patterson au BRAVE CF 51: The Future Is Here du mois prochain, Amin Ayoub a toujours son calendrier prévu pour le 4 juin.

Le champion du monde en titre de 155 livres “Fierceness” soutient son compatriote Djiroun pour battre l’Anglais Patterson.

Tout en admettant qu’il soutient Ylies en raison de leur amitié, le roi des poids légers en titre croit vraiment que la différence d’expérience jouera un grand rôle lorsque Djiroun rencontrera Patterson et espère une victoire historique pour son «frère», même après la grande victoire de Sam contre le vétéran Felipe Silva.

“C’est incroyable, vous savez, parce que Ylies Djiroun est mon frère et je le sais et je suis sûr qu’il éliminera Sam Patterson”, a déclaré Ayoub.

«Sam parle beaucoup parce qu’il a assommé Felipe, tu sais que Felipe est vieux, je pense qu’il a peut-être 35 ou 34 ans, quelque chose comme ça Sam Patterson est jeune, c’est normal d’éliminer Felipe Silva mais il a fait une excellente promotion à propos de ça, c’est juste un KO C’est normal mais Ylies Djiroun va faire quelque chose de sale à Sam Patterson. Préparez-vous », a déclaré Ayoub.

En attendant en marge une nouvelle réservation de sa première défense de titre contre Ahmed Amir ou une rencontre avec Abdisalam Kubanychbek, Ayoub sera également intéressé par le main event du BRAVE CF 51.

Il opposera un homme qui détenait autrefois le même titre qu’il détient aujourd’hui, Lucas Martins, contre une étoile montante qui pourrait bientôt devenir un nouveau candidat dans la division riche en talents de Marcel Grabinski.

En plus de l’événement principal, BRAVE CF 51: The Future Is Here proposera une série de matchs intrigants, dont le duel poids plume entièrement russe entre Roman Bogatov et Abdulmutalip Gairbekov, ainsi que les débuts tant attendus des stars biélorusses Denis Maher et Vadim Kutsyi.

Le spectacle historique a lieu à Minsk, en Biélorussie, en association avec Rukh Sport Management.