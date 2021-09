Le champion contre l’hôte de la finale

13/09/2021 à 21h00 CEST

Avec le plus récent ‘Orejona’ dans les vitrines de son musée, Chelsea commencera son chemin dans l’actuelle Ligue des champions en accueillant le Zenit. L’écusson du champion ornera les onze maillots « bleus » qui affrontent ceux de Saint-Pétersbourg, la ville qui accueillera la grande finale de l’édition en cours à la Gazprom Arena.

Une tenue russe arrogante arrivant à Londres comme leader absolu du premier ministre de son pays, invincible après sept manches avec cinq victoires et seulement deux nuls.

Les hommes de Sergey Semak tenteront d’affronter une équipe anglaise qui a montré sa puissance offensive lors des quatre premiers matches de championnat. Avec Lukaku comme cerise sur le gâteau que Tuchel a fait la saison dernière, les Londoniens sont renforcés et désireux de réitérer l’exploit de Porto.

L’entraîneur allemand a le casse-tête au milieu du terrain. Kovacic et Jorginho semblent être les plus susceptibles de commencer le duel avec un N’Golo Kanté blessé. Saul pourrait également faire une apparition, mais ses sentiments après les débuts n’ont pas été les meilleurs.

Le reste de l’équipe, dans les lignes générales, sera le “type”, avec Mendy défendant le but et devant la ligne défensive Christensen, Thiago Silva et Rüdiger. Pour les groupes, les Espagnols Azpilicueta et Alonso commanderont, tandis que Havertz, Mount et Lukaku seront chargés d’endommager le but de Kritsyuk.

ALIGNEMENTS PROBABLES

Chelsea : Mendy ; Christensen, Silva, Rudiger ; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso ; Havertz, Lukaku, Mont.

Zénith: Kritsyuk ; Sutormin, Lovren, Rakitskiy, Santos ; Erokhin, Kuzyaev, Claudinho, Malcom ; Dzyuba, Azmoun.

Stade: Le pont de Stamford.

Heure: 21h00.

Arbitre: Bartosz Frankowski (Pologne).