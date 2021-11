Le « champion » de 6 ans veut que sa ligne de vêtements aide les gens à « se sentir mieux dans leur peau »

Champion-Ikaika Netey

*Pour jeune entrepreneur Champion-Ikaika Netey, certains jours sont plus chargés que d’autres.

« Lors de mes jours de congé, j’aime jouer au football ou courir, ou je pourrais aller sur mon scooter et tout ça », a déclaré « Champ », qui prend également du temps pour sa « petite amie plus âgée de quelques jours ».

« Un autre jour, je pourrais aussi faire une sieste, juste au cas où je serais fatigué. Ou je pourrais avoir mon temps d’arrêt – mon temps de télévision. Aujourd’hui, je vais aller à la piscine et nager.

Champ peut-être tout le monde les autres jours, vendant des T-shirts de sa ligne de vêtements Aloha King Champ pour « 25 $ la pop » dans des tailles pour enfants sur Alohakingchamp.etsy.com.

« Aloha signifie « Salut » en hawaïen. Je suis hawaïen et d’origine africaine », a déclaré Champ, un résident d’Olney, dans le Maryland, qui opère principalement dans le studio de danse KaribFit de sa mère Neki, au centre-ville de Silver Spring. « Nous travaillons toujours sur le développement de pulls, de chapeaux, de jeans, peut-être de chaussures pour enfants ou quelque chose du genre. Vous pouvez les acheter en consultant mon site Web ou en obtenant l’adresse du studio.

Pas mal pour un enfant de 6 ans scolarisé à la maison.

« Mes chemises sont des affirmations. Du genre « Tu es excellent » et « Tu es une rock star ». Je rappelle aux enfants de savoir à quel point ils sont formidables », a déclaré Champ, dont l’entreprise a commencé quand il avait 5 ans. « Je conçois mes propres chemises. Les gens me disent qu’ils sont géniaux et cool. Quand les gens portent mes vêtements, je veux qu’ils soient heureux, excités et qu’ils se sentent généralement mieux dans leur peau. (En utilisant les conceptions de Champ, les vêtements sont produits par un magasin dont la mère de Champ refuse de divulguer le nom.)

Demandez à Champion-Ikaika quel est son propre nom, et il sait non seulement ce que cela signifie, mais aussi pourquoi il s’appelle ainsi.

« Cela signifie que je suis puissant et que je suis un survivant, parce que quand j’étais bébé, je ne pouvais pas respirer ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Ils [doctors] J’ai dû mettre ce petit masque sur ma bouche et mon nez, pour que je puisse avoir de l’oxygène. Ça faisait un peu peur. »

Les deux frères et sœurs aînés de Champ sont des modèles affectueux.

Rei Nettey, 14 ans, est une coureuse de distance qui est classée au niveau national, 11 fois All-American qui concourt pieds nus. Rei apprend à subvenir à ses besoins, en faisant « de l’argent supplémentaire » pour nettoyer les propriétés appartenant à son oncle, Tetteh, un physiothérapeute.

Armon, 19 ans, est un ancien lutteur de lycée qui s’est classé troisième dans chacun des tournois d’État des écoles publiques du comté de Montgomery et du Maryland avec un championnat régional remporté entre les deux. Armon est maintenant un étudiant en deuxième année de lutte à l’Université Alderson Broaddus de Philippi, en Virginie-Occidentale.

De gauche à droite, Rei, Armon, Neki et Champion Nettey. (Avec l’aimable autorisation de Neki Nettey)

Au-delà de ses T-shirts, Champ a d’autres responsabilités au studio KaribFit. Il joue de la batterie les lundis et mardis lors de cours pour enfants sur le thème de l’estime de soi pour tous les âges.

« KaribFit renforce, encourage et éclaire à travers le fitness et la danse. Champ fait du tambour africain aux côtés des adultes qui jouent du tambour pour les enfants et les cours pour adultes. Nous utilisons le mouvement pour connecter notre peuple et connecter la communauté aux cultures de l’Afrique et des Caraïbes, principalement », a déclaré sa mère.

« Tous nos cours commencent par des affirmations de gratitude pour ce que notre corps peut faire et de gratitude pour ce qu’il nous a permis de faire ce jour-là. Nous avons des cours de yoga qui se concentrent sur la guérison, mentalement et physiquement. C’est un moyen d’aider les gens à se sentir enracinés, énergisés et à soulager le stress.

Champ a passé un mardi dernier à étudier l’hawaïen et le yoruba, une langue nigériane parlée en Afrique de l’Ouest. La durée de sa scolarité dépend de ses intérêts et de l’unité d’étude, selon sa mère scolarisée à domicile.

« Aujourd’hui, nous travaillions sur la phonétique… . Nous avons également travaillé sur différentes choses pour incorporer la science, les mathématiques et des choses comme ça », a déclaré Neki Nettey.

« Nous n’allons pas à l’heure, c’est plus ce qui l’intéresse et ce sur quoi il veut travailler ce jour-là. Par exemple, aujourd’hui, nous devions nous arrêter après avoir fait quelques petites choses, mais il voulait continuer, alors nous avons fini par passer 45 minutes supplémentaires sur les devoirs de la journée.

À l’âge de 7 ans, le frère de Champ, Armon, a commencé une tradition annuelle de cadeaux de Noël aux sans-abri.

Regarder son frère Armon, 19 ans, donner à manger aux sans-abri « me donne envie de faire plus de bonnes choses pour les gens », a déclaré Champion-Ikaika Nettey, 6 ans. (Avec l’aimable autorisation de Neki Nettey)

« Armon a souvent visité Washington, DC, que ce soit les musées ou ma mère ou les différents festivals et autres. Mais avec toutes ces grandes choses qui se passaient autour de lui, Armon se concentrait sur ceux qui en avaient besoin. Il voit toujours et a toujours été quelqu’un qui s’enracine pour le petit gars. Il voulait donc faire quelque chose à offrir à Noël, alors que tout le monde le recevait », a déclaré Neki Nettey.

Armon, Rei et Champ font les cadeaux chaque année, avec Noël dernier le plus réussi, malgré la pandémie.

« L’année dernière, on nous avait tellement donné avant Noël qu’il nous fallait deux jours, donc c’était à Noël et le lendemain de Noël », a déclaré Neki Nettey. «Il y avait des sandwichs, il y avait des chips, il y avait des friandises, de l’eau et aussi des masques et du désinfectant et des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses. »

Champ aime aider Armon.

« Donner de la nourriture aux gens les aide à survivre davantage », a déclaré Champ. « Cela me donne envie de faire plus de bonnes choses pour les gens. »

Mais pour Champ, la vraie motivation est autre.

« Je gagne beaucoup d’argent », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je vends des chemises en ce moment. Je suis un pionnier de la tirelire.

