Le champion de boxe Canelo Alvarez parle de ses émotions dans ‘Red Table Talk: Le clip exclusif des Estefans

Canelo Alvarez est l’un des meilleurs boxeurs du monde et ne cachera jamais ses sentiments. Dans un clip exclusif du prochain épisode de Red Table Talk: The Estefans, Alvarez s’assoit avec la famille Estefan et parle de ne pas avoir peur de pleurer et d’être émotif malgré le fait qu’il se présente comme un boxeur coriace.

« Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le fait d’être faible ou non », a déclaré Alvarez dans le clip. « Bien sûr, si vous avez un moment difficile et que vous voulez le laisser sortir de cette façon, vous pouvez le faire. La vérité est que je veux que tout le monde sache que même si je suis un boxeur, j’ai aussi mes sentiments. »

Un homme qui pleure est sexy La boxe est peut-être l’un des sports les plus machos, mais en dehors du ring, le combattant mexicain superstar Canelo lvarez donne un exemple inattendu de vulnérabilité masculine. Canelo n’a pas honte de ses sentiments, et nous aimons qu’il admette même avoir pleuré. Branchez-vous ce jeudi sur un tout nouveau #RTTE pour en savoir plus ! Publié par Red Table Talk: The Estefans le mardi 2 novembre 2021

Alvarez, 31 ans, dit cela alors qu’il se prépare pour un grand combat contre Caleb Plant qui aura lieu samedi au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Il défendra les titres WBA (Super), WBC, WBO et The Ring des super-moyens tout en cherchant à remporter le titre IBF des super-moyens. Son dernier match a eu lieu en mai et il a battu Billy Joe Saunders après avoir jeté l’éponge au huitième tour. Au cours de sa carrière, Alvarez a enregistré un record de 56-1-2 avec sa seule défaite contre Floyd Mayweather en 2013.

« Je suis très confiant dans mes capacités », a déclaré Alvarez dans une interview avec Complex. « Je sais ce que je peux faire et je sais comment le faire bien. Je sais ce que je dois faire en entrant sur ce ring dès le début de ce premier tour. Je vais montrer tout ce que j’ai. Dans ce premier tour, je fais mon adversaire me respecte. »

Alvarez a également parlé des boxeurs qui l’excitent en ce moment. « J’aime voir tous les combattants qui se sont vraiment lancés dans le sport. Surtout dans ce gymnase », a-t-il déclaré. « Cela a vraiment été l’école de boxe d’Eddy Reynoso. J’aime être ici pour les aider, les soutenir et leur expliquer des choses de boxeur à boxeur les commentaires qu’Eddy leur donne. Je ne suis pas un grand observateur de la boxe. Je ne ne vous asseyez pas et regardez les combats. Mais j’aime voir les combattants là-bas qui sont dévoués et disciplinés et qui veulent vraiment faire du sport un bon. » La discussion complète avec Alvarez et les Estefans peut être vue dans le nouvel épisode de Red Table Talk: The Estefans, qui sera présenté jeudi à midi HE sur Facebook Watch.