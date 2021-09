Le champion de F3 Hauger admet qu’il s’est « remis en question » après une mauvaise année 2020 · .

Le nouveau champion de Formule 3 Dennis Hauger a admis qu’il avait des doutes sur ses capacités après sa décevante campagne 2020 dans la série.

Le membre de l’équipe Red Bull Junior est arrivé en F3 l’année dernière après avoir remporté le championnat italien de Formule 4. Cependant, une saison difficile avec Hitech n’a donné que deux points – tous deux sur le Hungaroring, dont un podium – et une 17e place au championnat.

Hauger a admis que cela l’avait laissé douter de lui-même. « L’une des choses que j’ai commencé à me demander était « qu’est-ce qui se passe ? », « suis-je assez bon ? l’année dernière.”

Le passage d’équipes à la tenue Prema conquérante a aidé Hauher à reprendre confiance en lui.

“Après avoir testé avec Prema, travaillé avec Prema, j’ai vraiment appris mentalement que je n’avais jamais à douter de moi”, a-t-il déclaré. “Je savais que cela allait être une année importante, donc je mettais tous les efforts dans cette saison et je suis heureux de la terminer en tête.”

Le pilote de 18 ans a déclaré qu’il se sentait plus à l’aise dans la F3 après son changement d’équipe.

« C’est le même châssis mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire en termes de réglages. C’est la principale différence. J’ai eu une voiture cette année, je pourrais travailler avec l’équipe pour trouver quelque chose qui me convient dans lequel je puisse me sentir à l’aise et pousser un peu plus.

« L’année dernière, je n’ai pas vraiment reçu d’aide pour devenir aussi confiant avec la voiture en termes de comportement de leur voiture. C’était donc évidemment agréable de débuter la saison à l’aise avec tout et de pousser l’équipe à toujours la maximiser. »

Hauger a marqué son autorité sur la saison 2021 de F3 en prenant la pole position lors de la manche d’ouverture et en construisant une avance de santé sur ses poursuivants. Seul un week-end inférieur à la normale à Spa-Francorchamps offrait de l’espoir à son plus proche rival Jack Doohan, mais Hauger était de retour en forme le week-end suivant à Zandvoort.

Hauger est passé de la quatrième à la deuxième place dans la course d’aujourd’hui. “Ce premier week-end à Barcelone, prendre la pole et la victoire était vraiment spécial”, a-t-il déclaré. « Prendre un bon départ et avoir cette confiance tout de suite était une sensation agréable et une bonne façon de commencer la saison, évidemment.

« Également au Red Bull Ring, passer de la P12 à la P1 était vraiment cool et très amusant. Il y a donc eu quelques moments cette saison que je peux emporter avec moi à coup sûr. »

Il a remporté le championnat avec la deuxième place derrière Logan Sargeant dans la course d’ouverture de la manche de fin de saison de ce week-end en Russie. « C’est définitivement le meilleur sentiment que j’ai eu d’être un deuxième de ma carrière », a-t-il déclaré.

“Après la saison dernière, ce n’était pas la meilleure année et c’était difficile aussi mentalement, revenir et remporter le championnat est irréel.”

