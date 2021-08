Le champion de Formule E Nyck de Vries «honoré» par 2022 Liens de Formule 1

in

Nyck de Vries a déclaré qu’il se sentait “honoré” par les commentaires de Toto Wolff disant qu’il méritait un pilotage en Formule 1 à l’avenir.

Le nouveau champion du monde de Formule E a été l’un des pilotes liés à un déménagement chez Williams si George Russell accède à un siège Mercedes l’année prochaine.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, a récemment déclaré qu’il pensait que De Vries et son compatriote Silver Arrows, Stoffel Vandoorne, « méritaient » d’être en Formule 1, et qu’il espère qu’ils pourront trouver une place sur la grille.

Wolff était dans le garage Mercedes-EQ lors de la finale spectaculaire de la Formule E à Berlin ce week-end, alors que l’équipe remportait les titres pilotes et équipes dimanche.

Le Néerlandais De Vries a également remporté le titre de Formule 2 en 2019 et sait que l’ajout d’un autre titre contribuera à mettre son nom dans le mix pour un pilote potentiel en F1 l’année prochaine.

« J’ai entendu quoi [Wolff] dit à mon sujet, et je suis honoré que quelqu’un d’une telle stature me lie à la Formule 1 », a déclaré le joueur de 26 ans à NOS.

« D’un autre côté, je sais aussi que vous ne pouvez pas contrôler si vous obtenez une place là-bas la saison prochaine. Ce titre mondial a-t-il rapproché la Formule 1 d’un pas de plus ? Cela ouvre certainement des portes. Gagner des championnats contribue aux opportunités que vous obtenez.

« En trois ans, j’ai remporté deux fois un championnat majeur. Bien sûr, ça me fait quelque chose. En même temps, je suis assez modeste et je préférerais mettre ce titre mondial de côté pour me concentrer pleinement sur mon avenir.

Félicitations au pilote de réserve Mercedes @nyckdevries, qui vient de devenir le tout premier champion du monde officiel de #FormulaE ! Pourrait-on le voir sur la grille #F1 la saison prochaine ? pic.twitter.com/yxq50ETaCr – PlanetF1 (@Planet_F1) 15 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Le Néerlandais a couru dans une variété de voitures différentes ces dernières années, car il a combiné la Formule E avec les courses LMP2 cette saison dans les European Le Mans Series et le Championnat du monde d’endurance, le tout parallèlement à ses fonctions de réserve en F1 avec Mercedes.

Mais quand il s’agit de ce que son objectif principal est de conduire la saison prochaine, il est sans équivoque dans sa réponse.

“Je n’ai pas à mentir à ce sujet”, a-t-il plaisanté. Cela étant dit, cependant, il garde également ses options ouvertes si un siège de Formule 1 ne lui parvient pas en 2022.

“J’ai choisi une voie différente toute ma carrière, il n’est donc pas impossible que je réalise mon rêve”, a-t-il déclaré. “Mais finalement, courir en Formule 1 n’est pas suffisant en soi.

« Je cherche toujours mes défis, partout. Ici aussi [in F1], si l’occasion se présente.