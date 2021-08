Le champion de la FA Cup, synonyme d’obtention du Community Shield

in

09.08.2021 à 06:00 CEST

Manchester City de Pep Guardiola n’a pas réussi à vaincre Leicester City de Brendan Rodgers (1-0) en finale du Community Shield et a confirmé la tendance des dernières saisons : sept des huit derniers champions ont levé la FA Cup et non la Premier League la saison dernière. Seul City lui-même, en 2018 contre Chelsea, a été couronné du titre d’actuel champion de la ligue anglaise.

Leicester City (2021), Arsenal (2020, 2017 et 2015 et 2014), Manchester City (2019) et Manchester United (2016) sont les équipes championnes de la FA Cup qui ont détrôné les champions en titre de la Premier League dans le traditionnel Community Shield., un trophée qui au milieu des années 70 a été discrédité par la grande majorité des clubs britanniques.

Les renards ils ont éliminé le tout-puissant Manchester City du point de penalty avec seulement deux minutes à faire et ont remporté leur deuxième Community Shield. Iheanacho a couru comme le héros de l’équipe de Brendan Rodgers dans ce qui était son premier but contre son ancienne équipe et Leicester City a pu célébrer un deuxième titre consécutif, le troisième au cours des cinq dernières années.

Deuxième titre et huitième club le plus récompensé du Community Shield pour Leicester City

La réalisation du Community Shield par Leicester City implique le deuxième titre de l’histoire du club, après l’avoir remporté en 1971, ce qui en fait le huitième club le plus récompensé de l’histoire de la compétition.. West Brom, Leeds United et Burnley ont les mêmes titres que Leicester City.

De leur côté, les clubs britanniques les plus performants en termes de Community Shield sont : Manchester United (21), Arsenal (16), Liverpool (15), Everton (9), Tottenham (7), Manchester City (6), Chelsea et Wolverhampton (4).