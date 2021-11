Le champion de la NASCAR Truck Series, Ben Rhodes, s’est fait enlever sa bière de manière hilarante lors du presseur d’après-course

AVONDALE, Arizona – Le pilote NASCAR Ben Rhodes s’est amusé une NUIT vendredi à Phoenix Raceway après avoir terminé troisième de la finale de la NASCAR Truck Series et remporté son premier championnat. Et bien que cela provenait en grande partie de l’excitation de sa course au championnat, une partie était également probablement due à ce qu’il appelait son bon ami Bud.

« Bud » signifiant Bud Light, et Rhodes a déclaré qu’il en avait « quatre très vite » avant sa conférence de presse d’après-course. Et puis il en a apporté une canette à l’apparition des médias, et, après quelques minutes et quelques moments incroyables, la canette a finalement été emportée par un représentant des relations publiques et remplacée par une bouteille d’eau.

Ce moment particulier s’est produit à la marque de 4:55 dans cette vidéo.

« Le Bud est incroyable ce soir », a déclaré Rhodes avant qu’il ne soit emporté.

« Je suis un poids léger », a-t-il ajouté. «Je suis définitivement un poids léger. J’ai bu une bonne quantité de champagne dans la douche au champagne parce que j’adore le champagne. C’est le goût de la victoire.

Rhodes a ouvert son apparition dans les médias en prédisant que ce serait la «conférence de presse la plus étrange de tous les temps», et c’est définitivement là-haut. Mais il avait des citations vraiment spectaculaires et hilarantes, qui comprenaient l’imitation des sons du moteur, la phrase « McLovin it », chantant brièvement Welcome To The Jungle et réalisant qu’il parlait parfois très, très vite.

Cela vaut la peine de regarder le tout si vous avez le temps, mais sinon, voici quelques-uns des points forts de Rhodes.

Pour votre plus grand plaisir… Tous les grands moments de la conférence de presse @benrhodes 😎🍺 pic.twitter.com/6hqDyMMdeA – Alan Cavanna (@AlanCavanna) 6 novembre 2021

« J’étais énervé. Piiiissé. Et laissez-moi dire quelque chose. J’ai le micro donc je peux le dire quand même. Alors j’étais énervé. Et voici comment cela s’est passé. J’ai dit: ‘Zane Smith, ce sont des dames ou des démolisseurs. Je vais faire exploser le moteur en essayant de t’attraper. [Imitates car sounds.] »

Je n’ai jamais entendu une description de la façon dont quelqu’un a remporté un championnat comme celui-ci. Bruits de moteur. « J’étais énervé. » « Ça n’arrive pas maman jamma » et « Le championnat, c’est cool ». pic.twitter.com/hrLwrxEV5E – Bob Pockrass (@bobpockrass) 6 novembre 2021

Ben Rhodes était-il patient ? Il décrit les derniers tours (et il 𝑚𝑎𝑦 a eu un rafraîchissement liquide avant de venir au centre des médias). pic.twitter.com/Q3fP3srF1e – Bob Pockrass (@bobpockrass) 6 novembre 2021

« Je conduisais jusqu’au point de saturation – c’est le discours de l’ingénieur. Maintenant, je ne le savais pas. Je viens du Kentucky. Tout le monde n’a pas de dents. Attendez une minute. Ce n’est pas un bon [representation] du Kentucky. Tout le monde a des dents au Kentucky ! Nous buvons du fluorure dans notre eau.

Et, bien sûr, quand ses boissons ont été échangées.

Cela se produit également chez moi après chaque course NASCAR pic.twitter.com/JRgSca67la – Alanis King (@alanisnking) 6 novembre 2021

Et Rhodes a parlé de la façon dont Ice Ice Baby était sa chanson de karaoké de prédilection, et il l’a chanté à son mariage mais ne s’en souvient pas.

C’est peut-être la question la plus importante que j’ai posée dans ma carrière de journaliste.#NASCAR #WelcomeToTheJungle @benrhodes pic.twitter.com/QaLJAdTHZT – Daniel McFadin (@danielmcfadin) 6 novembre 2021

Et à un moment donné dans la soirée, le chef d’équipe de Rhodes, Rich Lushes, a fait un « shoey » avec la chaussure de course de Rhodes.

MEC, NOUS AURIONS PU VOUS AVOIR UNE TASSE DE STYROMOUSSE SI VOUS AVEZ JUSTE ATTENDU. #NASCAR pic.twitter.com/js1rnpFTKb – nascarcasme (@nascarcasm) 6 novembre 2021

