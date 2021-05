Le champion de la WWE Bobby Lashley appelle le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou

Avec les combats croisés qui font fureur ces jours-ci, qu’en est-il du champion de la WWE contre le champion des poids lourds de l’UFC?

Sur le papier, vous pensez probablement que c’est une promenade pour le très vrai champion de l’UFC contre le “ faux ” champion de lutte (c’est scénarisé, pas faux), mais le champion de la WWE Bobby Lashley a 17 combats MMA à son nom avec 15 victoires.

Bobby Lashley (à gauche) est au sommet de la WWE en ce moment

Il a concouru pour Bellator avant l’expiration de son contrat en 2020. Bien qu’il n’ait jamais mis les pieds dans l’octogone de l’UFC, il y a quelque chose d’intrigant à voir ce que Lashley pourrait faire contre l’élite.

Certes, il a 44 ans, mais c’est un spécimen si physique que vous ne le sauriez jamais. Debout 6 pieds 2 et environ 275 livres, Lashley a toujours été un problème dans la cage.

«J’ai remporté certains titres, mais je n’ai jamais été totalement dévoué à 100% car j’ai toujours voulu revenir à la lutte professionnelle.» Bobby Lashley a déclaré à Joe.co.uk lors d’une interview.

Bobby Lashley (à gauche) et Francis Ngannou (à droite) serait un affrontement titanesque

Pourtant, si l’occasion se présentait d’affronter Ngannou, Lashley ne refusera pas cela.

«Il a un titre; J’ai un titre – on pourrait le faire dans le ring ou dans la cage… ça ne me dérange pas. Si cela l’appelle, cela l’appelle. » Lashley a poursuivi en disant.

Ngannou est devenu le champion des poids lourds de l’UFC lorsqu’il a battu Stipe Miocic, sans doute le plus grand poids lourd de l’UFC de tous les temps, à l’UFC 260.

La star d’origine camerounaise a remporté chacune de ses cinq dernières sorties par KO et quatre d’entre elles sont arrivées au premier tour. C’est un homme dangereux et dangereux.

.

Stipe Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite à élimination directe contre Ngannou à l’UFC 260

Lashley était sur une séquence de huit victoires consécutives avant de se retirer du MMA et avait un beau record de six KO, six soumissions et trois décisions pour ses victoires.

Il a remporté ses cinq sorties à Bellator et cela comprenait la vengeance de sa perte par décision contre James Thompson avec un KO au premier tour. Sa seule autre perte était un arrêt du médecin.

Ngannou semble prêt à affronter Derrick Lewis fin août dans sa première défense du titre des poids lourds et Jon Jones se cache maintenant dans sa division si Dana White peut conclure le bon accord, mais il ne semble pas qu’il soit pressé de le faire. .

Lashley vient de défendre avec succès son titre contre Drew McIntyre et Braun Strowman à WrestleMania Backlash et de nombreux fans espèrent que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Brock Lesnar reviendra le défier à SummerSlam.