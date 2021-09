Le champion de l’US Open Daniil Medvedev célèbre avec le déménagement de la FIFA

in

Capture d’écran : Open de tennis des États-Unis

De grandes félicitations sont de mise pour Daniil Medvedev, qui plus tôt dans la journée a non seulement rendu service au monde en battant Novak Djokovic, mais ce faisant, a trouvé un moyen de glisser un hommage à la série FIFA d’EA Sports dans ses célébrations. .

Comme vous pouvez le voir ici, après avoir remporté le match, Medvedev évite les trucs de célébration traditionnels comme pomper ses poings et sauter de joie en faveur de… tomber mort.

Il est probablement très fatigué, mais quand même, c’est bizarre ! Moins bizarre quand même quand on le laisse tenter de s’expliquer aux 99% de téléspectateurs qui n’auraient aucune idée de ce qu’il faisait, quand dans son interview d’après-match il dit “Seules les légendes comprendront ce que j’ai fait après le match c’est L2+ la gauche”.

Comme cela n’explique pas vraiment la merde, permettez-moi de préciser si vous n’avez pas joué à FIFA récemment. Au cours des dernières années, lorsque vous avez marqué un but, vous avez pu choisir parmi vos propres célébrations, à peu près de la même manière que vous pourriez lancer des coups de poing dans un jeu de combat. Certaines touches sont disponibles pour les célébrations de base ou de marque, bien sûr, mais comme Medvedev en parle ici, il existe également des célébrations spéciales disponibles dans certaines circonstances ou après avoir appuyé sur certaines touches.

L’un d’eux est le « Dead Fish », également connu sous le nom de « Brick Fall », réalisé en maintenant L2 + en poussant vers la gauche sur la manette droite, ce que faisait Medvedev en tombant sur le terrain.

La valeur comique de la célébration de la FIFA (et de son homologue dans la vie réelle) est toute dans la chute en boucle, donc la lente montée de Medvedev à la surface du terrain n’a pas tout à fait le même effet. Là encore, l’US Open se joue sur un terrain en dur, donc c’est mieux pour nous tous que « US Open Champion Dislocates Shoulder In Victory Celebration ».

Djokovic, le joueur le mieux classé au monde, était en quête de devenir le premier joueur masculin en 52 ans à remporter le Grand Chelem, qui remporte les quatre titres majeurs (eux-mêmes appelés titres de «Grand Chelem») en une seule année.