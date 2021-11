Tommaso Ciampa a retrouvé ‘goldie’ pour commencer son deuxième règne en tant que champion NXT à la naissance de NXT 2.0.

Depuis quelques mois, il travaille avec le rookie Bron Breakker, le fils du légendaire Rick Steiner, tout en guidant la marque dans sa nouvelle ère.

C’est vraiment l’histoire d’un vétéran contre une recrue

Au cours de la récente tournée britannique de la WWE, talkSPORT a pu rattraper le champion et plonger dans sa récente carrière.

Travailler avec le fils de Rick Steiner, Bron Breakker…

« Donc, il était censé être à Halloween Havoc », a commencé Ciampa. « Il s’est retiré à la dernière minute. Peut-être parce que j’ai retenu, mais je ne dirai pas c’est pourquoi [laughs]. J’aimerais être ami avec lui.

« J’ai dit à Bron ‘Je ne veux pas rencontrer ton père, je veux qu’il soit mon copain.’ Je veux qu’on échange des numéros et quoi que fasse Rick Steiner. Ce n’est probablement pas un gros gars au téléphone, je ne sais pas [laughs]. Mais je veux juste être ami avec lui.

Rick Steiner [left] est un ancien champion par équipe de la WWE

Sur la querelle de Johnny Gargano se terminant par le match cinématographique…

«C’était décourageant. Je vais être honnête, beaucoup de nos querelles, je ne peux pas penser à quelque chose qui a eu plus d’obstacles que ça, entre Aleister [Black] me blesser et ma blessure.

« Cela aurait été parfait si nous étions allés à TaekOver New York comme nous étions censés le faire. Alors ça fait un peu mal parfois parce que je sais que c’est terni dans l’esprit de certaines personnes, mais je sais combien on y met et c’est ce qui fait mal.

« Nous connaissons la passion qui a présidé à ce travail, alors oui, c’est une déception que nous n’ayons pas pu le terminer comme nous l’avions imaginé. »

Ciampa et Gargano se seraient terminés différemment si personne n’avait été blessé

Le match cinématographique en lui-même…

« Le match cinématographique en particulier, c’est un match étrange. Le jour où nous avons tourné, il n’y avait que trois prises. Ce n’était pas un acte fortement édité. Il y avait deux ‘cascades’ dedans et le reste on s’est juste battu et ils nous ont laissé faire.

« Ce qui m’a blessé, c’est que c’était le premier match cinématographique que nous avions filmé. Il a été filmé avant le match Boneyard à WrestleMania, mais il est sorti après et je pense que c’est ce qui a nui à ce match.

« Parce qu’une fois que vous voyez le match Boneyard, il est soumis à une norme différente. C’était donc une déception, parce que toutes les personnes impliquées dans l’enregistrement de notre match et nos pairs étaient si satisfaits de ce que nous avons fait, mais ensuite vous voyez que cela reçoit un accueil mitigé de la part des fans. C’est un endroit difficile.

Tommaso Ciampa et Johnny Gargano seront toujours attachés l’un à l’autre

Sur la formation de la tag team avec Tim Thatcher…

Au départ, non [I wasn’t excited about the idea]. Je ne vais pas vous mentir, je n’ai juste pas compris de retourner dans une équipe de tag, je ne savais pas si je voulais à nouveau tagger.

« J’avais l’impression de l’avoir fait. Ensuite, je l’ai fait et notre premier match était contre Undisputed Era et immédiatement je me suis dit « Oh, nous avons quelque chose ici ».

« Ensuite, après deux ou trois d’entre eux, j’étais comme, c’est amusant, c’est un défi. Tim et moi avons une excellente alchimie et nous nous entendons très bien dans les coulisses.

«Je pense juste qu’il trouve son rôle au sein de l’entreprise en ce moment et j’espère qu’il sera de retour le plus tôt possible. Surtout avec l’endroit où mon personnage est allé, je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que ce soit avec ou contre l’autre.

Ciampa et Thatcher se sont mêlés très rapidement

Sur quel nouveau talent NXT Ciampa veut travailler avec la prochaine…

« Si je pouvais choisir quelqu’un, ce serait le troisième Uso, Solo Sikoa. J’aime son slogan, Street King of the Island. Cette vignette m’a dit étoile.

«Quand je le regarde sortir et la façon dont il se comporte, il ressemble à une star. Je pense que si je peux travailler avec lui, je peux tirer de lui une grandeur qui ferait tourner beaucoup de têtes, ce serait incroyable.

Vous pouvez regarder Tommaso Ciampa sur NXT tous les mardis à 1h du matin sur BT Sport

Solo Sikoa est le frère cadet de la légendaire équipe de tag, The Usos