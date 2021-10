Le champion de Pac-Man Billy Mitchell poursuit les galaxies jumelles du site Hi-Score

Billy Mitchell, un joueur professionnel connu pour avoir fait grossir les chiffres sur une borne d’arcade, va en justice. Comme l’a remarqué Stephen Totilo d’Axios, une cour d’appel américaine a donné son feu vert hier à Mitchell pour intenter une action en diffamation contre Twin Galaxies, le site de classement de jeux vidéo populaire.

Mitchell, pour ceux qui ne le savent pas, est devenu célèbre en devenant la première personne au monde à (soi-disant) établir un score «parfait» (3 333 360 points) dans Pac-Man. Il a également établi plusieurs records à Donkey Kong au cours des années 2000, dont certains ont été décrits dans le documentaire King of Kong de 2007. Et sur la base des preuves photographiques et vidéographiques disponibles, il pourrait facilement décrocher un record du monde pour la personne qui possède le plus grand nombre de cravates laides imprimées avec l’iconographie américaine, ou quelque chose du genre.

Les détenteurs de records, dont Twin Galaxies et Guinness World Records, ont confirmé les distinctions de Mitchell. Mais des preuves sont apparues qu’il avait peut-être utilisé des dispositifs d’émulation, en particulier MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) pour atteindre ses scores, plutôt que les authentiques circuits imprimés d’arcade nécessaires au jeu compétitif. Guinness a retiré ses records en 2018, mais les a retirés l’année dernière. Twin Galaxies, qui a également supprimé les records, ne les a pas encore rétablis.

Ce n’est pas important pour l’affaire, mais c’est vraiment drôle, alors je veux juste prendre une seconde et mentionner que l’ancien site Web de Mitchell est actuellement utilisé pour héberger une documentation complète « démystifiant » ses anciens scores Pac-Man.

En 2019, Mitchell a porté plainte contre Twin Galaxies. Le site, pour sa part, a répondu par ce qu’on appelle une motion anti-« poursuite stratégique contre la participation du public » (SLAPP), signifiant, comme l’a noté Totilo, « rejeter les poursuites prétendument frivoles ». (Les poursuites SLAPP sont un outil privilégié des entreprises qui veulent faire taire les conversations publiques peu flatteuses qu’elles ne peuvent contrôler et peuvent se permettre les frais juridiques requis pour le faire.) Ainsi, la décision d’hier, qui a été rendue en appel par le deuxième appel de l’État de Californie, plus ou moins dit simplement que Mitchell et son équipe juridique peuvent continuer au même rythme avec la poursuite. Quiconque pensait que cette histoire était sur le point de se terminer doit maintenant faire face à la réalité qu’elle ne fait que commencer.

Mais bon, à tout le moins, il y a maintenant un document légal sur le dossier officiel qui dit, sans un soupçon d’ironie ou de sarcasme, « King of Kong ». Peu importe comment toute cette mascarade se déroule, peu importe qui perd finalement, une chose est sûre : nous avons tous déjà gagné.