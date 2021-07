Le champion Deportes Tolima entame la défense du titre avec une victoire

20/07/2021 à 6h34 CEST

Le champion Sports Tolima la défense du titre de champion de Colombie a débuté ce lundi avec un Victoire 1-0 sur le Deportivo Pereira le premier jour du tournoi Clausura, mené par América de Cali et Millonarios après avoir battu Junior de Barranquilla et Deportivo Pasto 3-1, respectivement. Au cours de la journée, au cours de laquelle 24 buts ont été marqués, l’Atlético Nacional a gaspillé un 0-2 en faveur en première mi-temps dimanche et a fini par faire match nul 2-2 avec Envigado, tandis que le Deportivo Cali a gagné 1-2 avec un but à la dernière minute. à Independiente Santa Fe à Bogotá.

Les clés du premier jour

1. Un champion gagnant. Deportes Tolima a battu Pereira avec un score de l’attaquant Juan Fernando Caicedo, figure de la finale du championnat précédent contre Millonarios, à la 80e minute. Le tireur vétéran de 32 ans a marqué le but vainqueur, qui a reflété sa domination tout au long de l’équipe. le match, profitant d’une passe filtrée de l’ailier Anderson Plata et battant le gardien Harlen Castillo au corps à corps.

2. Victoire subie par Once Caldas. Une fois Caldas, dirigé par l’ancien entraîneur salvadorien Eduardo Lara, a souffert pour battre l’Atlético Huila récemment promu 1-0, dans un duel déséquilibré dès le début avec un score du créatif Harrison Otálvaro à la 9e minute. La Copa Libertadores a perdu le ballon mais s’est retrouvé avec un rival peu créatif et profond, qu’il n’a finalement pas pu égaler. Le marqueur pourrait être plus large pour le ‘Blanco Blanco’ mais le central Yoiver González, après une main dans la surface du défenseur de Huila Elvis González, a écrasé le ballon à l’horizontale lors de la collecte du penalty en 90.

3. Le retour de Romain. En plus de la victoire 1-3 avec deux buts de Fernando Uribe et un autre d’Emerson Rodríguez – tandis que Pasto a provisoirement égalisé avec un score du vétéran Carlos Hidalgo – Millonarios a eu une autre très bonne nouvelle lors de la première journée du championnat : le retour de la l’ailier Andrés Felipe après cinq mois et cinq jours d’absence. Le défenseur a repris le jeu après que de multiples tests cardiologiques et études génétiques aient montré qu’il ne souffrait pas de cardiomyopathie hypertrophique, une anomalie cardiaque pour laquelle son transfert à Boca Juniors avait été exclu en février et qui l’a laissé hors du terrain pendant ces mois. La dernière fois que l’arrière latéral de 25 ans avait joué, c’était le 13 février lors de la sixième journée du championnat colombien lors d’un match au cours duquel Millonarios s’était incliné 1-0 contre La Equidad et qui s’était joué quelques jours avant son déplacement en Argentine. pour la signature frustrée de l’équipe Xeneize.

4. Triomphe déchirant. Un but du milieu de terrain Andrés Balanta à la 93e minute a refroidi les espoirs de l’Independiente Santa Fe, qui a perdu 1-2 samedi à son domicile, le stade El Campín de Bogotá, contre le Deportivo Cali. Le match n’avait pas une nette domination au départ mais les Caleños, emmenés par l’Uruguayen Alfredo Arias, ont ouvert le score en profitant d’une erreur dans l’entame du défenseur central paraguayen Iván Villalba, qui a fait ses débuts samedi, et est parti le ballon à l’ailier Jhon Vásquez , qui s’est débarrassé de deux rivaux et a pris une main droite pour battre le gardien Omar Rodríguez. Cependant, Santa Fe égalisait en profitant, cette fois, d’une erreur des visiteurs au départ et Jhon Velásquez récupérait et filtrait un ballon à Kelvin Osorio, qui attrapait mal la défense et inscrivait son premier but de la saison. Le but final, qui est intervenu après l’expulsion de l’ailier Edwin Herrera, était le produit d’un centre envoyé depuis la droite par Gian Cabezas et dirigé par Balanta pour donner les trois points à ceux menés par Arias.