Le champion des Lakers rejoue Avery Bradley

19/10/2021 à 11h14 CEST

Marc Escola

Quelques heures avant le début de la saison régulière de la NBA, Les Lakers de Los Angeles continuer à incorporer de vieilles gloires qui aideront l’équipe de Lebron dans sa reconquête du ring des champions. Le dernier d’entre eux a été Avery Bradley, l’escorte qui faisait déjà partie de l’escouade 2020 qui a soulevé le titre, et qui atteint Californie avant de devenir agent libre après avoir traversé État d’or.

Comme signalé Shams Charania, le joueur a été réclamé du dérogations, le lieu où les membres du NBA ceux qui sont licenciés. Les Lakers voulaient proclamer leur signature avant Bradley était totalement libre, et donc ils reprennent le contrat qu’il avait précédemment signé. C’est un Pièce 10, une entente d’un an qui n’est pas entièrement garantie, avec le Guerriers.

OFFICIEL : Bienvenue au Purple & Gold, Avery pic.twitter.com/wo1VGWFayT – Los Angeles Lakers (@Lakers) 18 octobre 2021

Bradley, 30 ans, faisait partie de l’équipe championne de la Lakers en 2019-20, avec une moyenne de 8,6 PPG et 2,3 RPG en 49 matchs (24,2 MPG) pour le club. Il faisait partie de ceux qui refusaient d’aller à la « bulle » de Orlando, qui a vécu le Finales des Angelenos. Puis il a signé avec le Chaleur la saison dernière, puis il a été changé en Houston à la date limite de transfert de mars. Les Fusées a rejeté l’option de le garder pour 2021-2022 et a ensuite rejoint le Guerriers dans le terrain d’entraînement.

Contre la volonté de Curry

Bradley n’a pas réussi à se classer 15e sur la liste de la saison régulière de État d’or, même s’il y a des rumeurs selon lesquelles Stephen Curry et Draymond vert ils faisaient partie de ceux qui défendaient le joueur sur l’alignement de la saison régulière. Ils ont affirmé que l’insistance défensive et la facilité à rechercher des tirs extérieurs de la garde de tir étaient nécessaires pour la franchise de Oakland. Par conséquent, la décision de le retirer de l’équipe était explicitement contraire aux souhaits des plus grandes stars de l’équipe.

À défaut de confirmer si le joueur suivra toute la ligue régulière avec l’équipe, Bradley arrive à côté de geai souffle pour soulager les pertes de Horton-Tucker et Trevor ariza, Los Angeles victimes pour les deux prochains mois. Oui Frank Vogel veut retenir le joueur (il a 17 noms sur la liste), le Lakers ils devront payer sept millions de dollars.