Le champion des maîtres Hideki Matsuyama perce un ventilateur dans la tête avec un entraînement à queue

Hideki Matsuyama a frappé un fan avec un ventilateur dans la tête avec un entraînement à tige, ce qui a conduit le fan à passer une journée à l’hôpital, selon TMZ Sports. L’incident s’est produit à l’Open Shriners pour enfants 2021 à Las Vegas au 16e trou vendredi dernier. Matsuyama a frappé un drive qui est allé à droite le coup était si loin du fairway qu’il a atterri dans la tête d’un fan, faisant tomber le gars au sol.

Le fan, dont le nom est Robert, a déclaré à TMZ Sports qu’il se sentait « bizarre » et « totalement désorienté ». Alors que Robert tentait de récupérer, Matsuyama a signé un autographe pour lui et s’est excusé. Il a été envoyé à l’hôpital et a eu besoin de six points de suture pour refermer la plaie. Les responsables du PGA Tour n’ont pas contacté Robert au sujet de l’incident. Mais Robert a lancé une page GoFundMe pour l’aider avec ses factures médicales.

J’étais à côté de ce type quand il a été touché à la tête par les 300 mètres de route de Matsuyama. Il l’a pris comme un champion ! Hideki a signé un chapeau et un gant pour lui. Le gars a dit à Hideki de ne pas s’inquiéter et de continuer à jouer au golf. Les médecins sont arrivés peu de temps après. pic.twitter.com/QxY6NS2cLG – Britton Green (@BrittonGreen3) 9 octobre 2021

« J’ai été emmené par l’ambulance aux urgences et j’ai reçu des points de suture et d’autres traitements médicaux », a écrit Robert sur la page GoFundMe. « Je m’attends à des factures et des problèmes médicaux élevés. Je m’amusais à un événement PGA TOUR lorsque cela s’est produit. Personne de la PGA ne m’a jamais contacté pour vérifier comment j’allais. Je voudrais remercier les passants qui ont mis pression sur ma blessure, ils étaient de vrais Anges. »

Matsuyama a remporté le Masters plus tôt cette année, qui est son premier championnat majeur. Il est également devenu le premier joueur japonais et joueur d’origine asiatique à remporter le tournoi. Pour ceux qui ont suivi Matsuyana toute sa carrière, la victoire en Masters n’est pas une grande surprise.

« Je ne savais rien de lui », a déclaré Nobuhito Sato, ancien joueur du Japan Tour devenu commentateur, à Yahoo Sports en parlant de sa rencontre avec Matsuyama. « Mais il les frappait si bien, et ses coups de fer sonnaient différemment des autres. » Sato a également parlé du type de personne qu’est Matsuyama. « Il est assez timide, mais typiquement japonais », a déclaré Sato. « Beaucoup d’entre nous, les Japonais, sommes comme lui. Il faut du temps pour savoir à quoi il ressemble vraiment en tant que personne. »

« Les gens savent que c’est un grand golfeur – probablement le meilleur golfeur japonais de tous les temps », a ajouté Sato. « Mais comme il garde beaucoup de choses secrètes, beaucoup de gens ne savent rien d’autre que cela. » Avant le Masters, le meilleur résultat de Matsuyama dans un championnat majeur était l’US Open 2017, lorsqu’il a terminé deuxième.