Le champion des poids lourds a accumulé plus de 100 millions de livres sterling et pourrait obtenir le plus gros salaire à ce jour contre Tyson Fury en 2022

Anthony Joshua est l’une des plus grandes stars du sport au monde – et il reçoit certainement un salaire pour refléter cela.

Le champion des poids lourds est l’un des noms les plus lucratifs du jeu et revient sur le ring ce week-end.

Anthony Joshua est l’un des meilleurs salariés du sport

Le médaillé d’or olympique de 31 ans a connu une superbe carrière professionnelle et a obtenu plusieurs gros salaires pour démarrer.

Il devrait en gagner un autre lorsqu’il remettra ses titres mondiaux des poids lourds en jeu contre Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium ce samedi.

Une victoire pourrait préparer Joshua pour une autre année énorme en 2022 avec une double tête contre son compatriote champion du monde Tyson Fury en vue.

Valeur nette d’Anthony Joshua

AJ a empoché plus de 50 millions de livres sterling pour sa victoire vitale contre Andy Ruiz Jr en décembre 2019 – doublant ses revenus de carrière à plus de 100 millions de livres sterling et le plaçant parmi les meilleurs revenus de la boxe.

Avant sa victoire sur Kubrat Pulev en décembre, Joshua avait remporté plus de 10 millions de livres sterling pour chacun de ses six combats précédents, qui étaient tous à guichets fermés à Wembley et au Principauté Stadium ainsi que sa défaite contre Ruiz Jr à Madison Square Jardin.

Le premier affrontement avec Ruiz Jr a vu Joshua empocher son plus gros sac à main d’environ 20 millions de livres sterling à l’époque, mais l’implication de l’Arabie saoudite dans le match revanche a conduit à des rumeurs selon lesquelles AJ aurait remporté jusqu’à 58 millions de livres sterling au total.

Les autorités saoudiennes ont payé des frais de 32 millions de livres sterling juste pour accueillir le combat et ont construit une arène spéciale à Diriyah. Les recettes au box-office, les ventes de billets et les accords de diffusion ont fait grimper le salaire de Joshua à des niveaux records.

Joshua et Usyk devraient s’affronter ce week-end

Le dernier combat de Joshua avec Pulev l’a vu gagner beaucoup moins car il a eu lieu à Wembley Arena avec seulement 1 000 fans présents en raison des impacts de COVID-19.

AJ a encore gagné environ 6 millions de livres sterling grâce au combat, mais d’énormes salaires l’attendent maintenant.

Il gagnera 10 millions de livres sterling garantis pour son affrontement avec Usyk, mais sa part des ventes de PPV et d’autres sources de revenus lui permettra probablement de gagner le double.

S’il gagne, Joshua cherchera alors à sécuriser son affrontement décisif avec Fury.

Une rencontre avec son grand rival britannique l’année prochaine garantirait probablement aux deux champions leurs plus gros sacs à main.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a une valeur nette estimée à 115 millions de livres sterling

Fury affrontera Deontay Wilder dans leur affrontement de trilogie le mois prochain et, si lui et AJ gagnent, les pourparlers reprendront sur leur combat d’unification.

Pendant ce temps, Joshua a plus d’une douzaine d’accords de parrainage de méga-argent.

Il est en partenariat avec Under Armour, Jaguar Land Rover, Beats Electronics, Sky Sports et Hugo Boss et travaille également aux côtés de la société de gestion 258 MGT et de sa ligne de vêtements AJBXNG.

Compte tenu de son statut de célébrité, AJ gagne également des sommes lucratives grâce aux publications qu’il publie sur ses 12,8 millions de followers sur Instagram.

La Sunday Times Rich List évalue actuellement la richesse de Joshua à 115 millions de livres sterling, soit 8 millions de livres sterling de plus qu’en 2020.