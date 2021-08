Le champion des poids lourds Jon Jones renonce à son titre UFC

Jon Jones a annoncé ce dimanche son démission au Titre des poids lourds UFC dans les moments de stress extrême avec l’employeur Dana Blanc, président de cette compagnie d’arts martiaux mixtes.

White et Jones sont en désaccord sur les questions économiques. White a fait valoir que les problèmes de Jones en dehors de la cage de combat ont nui à sa carrière.

En annonçant sa démission du titre des 205 livres, Jones a dit qu’il ferait une pause, mais pas avant d’avoir déclaré que White ment au public et a refusé de lui payer ce qu’il vaut vraiment.

De plus, il a suggéré que Dominick Reyes et Jan Blachowicz Ils devraient se battre pour sa ceinture qu’il a abandonnée. “Reyes contre Jan pour le championnat du monde des poids lourds de l’UFC. Pour l’instant, je n’ai rien à gagner à combattre l’un d’eux. Faites-moi savoir si vous souhaitez organiser une journée en 2021 pour ce combat Izzy. J’espère qu’ils seront prêts à payer d’ici là”, a-t-il déclaré.

L’UFC n’a pas commenté les commentaires de Jones et son intention de renoncer à la ceinture. Pour Jones, le problème semble se résumer à l’argent et au respect. Vous avez déjà demandé deux fois d’être retiré de votre contrat si vous ne pouvez plus recevoir de paiement. “Je me blesse à chaque fois que je sors et que je reçois un coup sur la tête et je n’ai pas l’impression que mon salaire en vaut la peine“, Il a dit.