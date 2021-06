Le champion des poids moyens Fakhreddine affronte son rival Said Maalem pour le titre vacant des poids lourds légers

in

MILAN, Italie._ Mohammad Fakhreddine et Mohamed Said Maalem ils auront enfin la possibilité de régler leurs différends avec l’or en jeu.

Ils sont prévus pour être l’événement principal de BRAVE CF 52 : Mauvais sang, qui est réalisé en association avec La cage dorée, à Milan, Italie, le 1er août.

Fédération de combat BRAVE a annoncé que son champion du monde des poids moyens Fakhreddine tentera de devenir champion en deux divisions, tout en affrontant son grand rival Mohamed Saïd Maâlem avec la ceinture vacante des poids lourds légers en jeu.

Leur combat devait avoir lieu dans COURAGEUX CF 50, mais Fakhreddine est tombé malade le jour de l’événement et n’a pas pu sortir au moment du combat.

Après l’annonce de l’annulation, Dit Maâlem a lancé une fléchette en accusant “Le dernier” d’être irrespectueux, puis ont utilisé leurs profils sur les réseaux sociaux pour se moquer des problèmes d’estomac de Fakhreddine, déclenchant une querelle majeure entre les deux combattants.

« Je suis venu aujourd’hui pour la ceinture. Je suis ici et mon adversaire n’est pas là même s’il m’a manqué de respect et a dit que je n’ai pas de catch ou de boxe même s’il était une personne respectueuse. Je voulais répondre à son ‘trash talk’ et lui apprendre les manières de la cage », a-t-il déclaré. L’Ambiance.

Maintenant, il aura une autre chance de se montrer à la hauteur et de devenir le nouveau champion du monde des poids mi-lourds, tout en veillant à ce que son homologue détesté ne fasse pas l’histoire.

Pour Fakhreddine, ce sera l’occasion d’inscrire définitivement son nom dans le folklore du MMA en devenant le premier champion du monde simultané en deux divisions du BRAVE CF, ce qui pourrait définir la carrière historique du combattant le plus célèbre du Moyen-Orient.

Avec BRAVE CF 52 : Mauvais sang, l’Italie devient le huitième pays européen différent visité par la BRAVE Combat Federation, après Irlande du Nord, Angleterre, Roumanie, Slovénie, Suède, Russie et Biélorussie.

Le spectacle et l’association avec La cage dorée Ils visent à consolider la position de l’organisation en tant que celle avec la part de marché MMA la plus active en Europe et le dévouement à promouvoir la scène européenne des arts martiaux mixtes.

Regardez la vidéo de l’annonce de BRAVE CF 52 : https://www.instagram.com/p/CQtAxTgLkUG/