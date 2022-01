Le champion d’esports Bolukbasi atterrit en F2 avec Charouz · .

Le pilote d’esports vainqueur du championnat et ancien concurrent de F1 Esports Cem Bolukbasi fera ses débuts en Formule 2 avec Charouz cette année.

Après avoir couru des karts, Bolukbasi a rejoint la première série F1 Esports en 2017 et a ensuite couru pour l’équipe de Toro Rosso.

Il a fait ses débuts en monoplace en 2019, à 21 ans, tout en continuant à courir dans l’esport. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé l’année dernière, Bolukbasi a remporté la série Formula Renault Eurocup Esports.

La saison dernière, Bolukbasi est apparu dans la série asiatique de Formule 3 où il a terminé neuvième. Il a couru de manière plus compétitive à l’Euroformula Open, terminant la saison cinquième au classement général malgré avoir raté les neuf premières des 24 courses. Au cours des 15 courses auxquelles il a participé à Bolukbasi, il a remporté deux fois, perdant une troisième victoire potentielle en raison d’une pénalité, et a remporté six autres podiums.

Bolukbasi a piloté pour Van Amersfoort lors des essais de Formule 2 le mois dernier à Yas Marina, mais passera en F2 avec Charouz.

« J’ai travaillé si dur pour obtenir une opportunité comme celle-ci », a déclaré Bolukbasi. « Je tiens tout d’abord à remercier Charouz de m’avoir fait confiance, je ferai de mon mieux pour l’honorer.

« J’ai évidemment hâte de monter dans la voiture pour les séances d’essais, après avoir goûté pour la première fois à une vieille GP2 plus tard l’année dernière. C’est aussi proche que possible d’une voiture de Formule 1 et je suis pleinement déterminé à donner mes 110% pour apprendre à la maîtriser et prouver mon potentiel en tant que pilote.

Le propriétaire de l’équipe Antonin Charouz est convaincu que Bolukbasi rattrapera rapidement son manque d’expérience dans les machines F2 et sur certaines des 14 pistes que la série visitera cette année. « Ce sera une nouvelle expérience stimulante et passionnante pour lui, mais il a déjà montré qu’il a les chiffres pour apprendre rapidement et obtenir de bons résultats dans certaines des catégories les plus compétitives et les plus difficiles de la Formule 1. »

Pilotes de Formule 2 confirmés à ce jour

TeamDriverDriverARTTheo PourchaireTBACamposRalph BoschungTBACarlinLogan SargeantTBACharouzCem BolukbasiTBADAMSRoy NissanyTBAHitechTBATBAMPFelipe DrugovichClement NovalakPremaTBATBATridentTBATBAVan AmersfoortTBATBAVirtuosiJack Sato Doohan

