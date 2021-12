Le champion d’Europe impose sa loi face à Terrassa

10/12/2021

Le à 20:55 CET

Le CN Terrassa s’est incliné 11-5 face au champion d’Europe, l’Olympiacos, lors du premier match de la deuxième phase du Groupe F de l’Euroligue qui se déroule à Athènes (Grèce).

OLY

CNT

Olympiacos (7 + 4)

Diamantopoulou ; E. Plevritou (2,1p), Sleeking (-), Eleftheriadou (1), Kanetidou (-), Xenaki (4), Siouti (-), M.Plevritou (1), Raney (-), V.Plevritou ( 2), Noël (1), Myriokefalitaki (-), Stamatoupoulou.

CN Terrassa (2 + 3)

Domène ; Pastor (-), Panicello (1p), Ortiz (1p), Cantero (-), Cardona (-), Ten Broek (-), Peña (1), Cuenda (-), Camus (-), Domènech (-) , Leiton (2), Arcas. Partiels : 3-1, 4-1, 2-2, 2-1.

Arbitres

Blanchard (France) et Vogel (Allemagne). Ils ont exclu les visiteurs Ten Broek (m.28) et Cantero (m.31).

Incidents

Premier match du groupe F de la deuxième phase de l’Euroligue joué à la poule Petros Patragerof à Athènes.

Les Grecs n’ont pas suscité la surprise et dès les premières minutes, avec les buts des sœurs Eleftheria et Margarita Plevritou, elles ont placé un premier quart-temps 2-0 contre Terrassa quiJe n’ai respiré qu’avec le penalty de Bea Ortiz contré par Noël 3-1 du Canada.

Dans le deuxième acte, la bouée grecque Eleni Xenaki, une star de Vouliagmeni, a pratiquement décidé du match avec trois buts d’affilée qui, avec le premier de la troisième sœur Plevritou -Vasiliki-, ont placé un retentissant 7-1 en faveur des Grecs.

L’équipe de Xavi Pérez s’est cassée la confiture en attaque avec un but de Pili Peña avant la pause qui a fait place aux meilleures minutes d’Egarenses, avec deux autres buts de Judith Panicello sur penalty et de Paula Leiton, qui a réduit l’écart (7-4).

L’Olympiacos a dissipé tous les doutes avec une séquence de 4-0 avec des buts des sœurs Plevritou, et le quatrième de Xenaki, pour porter le score à 11-4. Le cinquième et dernier but du match a été signé par Paula Leiton.

CN Terrassa jouera ce samedi (17h30) son deuxième match contre une autre équipe grecque, Ethnikos.