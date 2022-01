Le champion d’IMPACT Knockout, Mickie James, participera au WWE Royal Rumble en ouvrant la «porte interdite»

La WWE ouvre enfin la porte interdite de la lutte professionnelle avec l’annonce que la championne d’IMPACT Knockout, Mickie James, participera au match Women’s Royal Rumble.

La WWE a annoncé 19 noms pour le Women’s Rumble à SmackDown. Parmi de nombreuses stars d’aujourd’hui, les Bella Twins, Summer Rae, Lita, Kelly Kelly et Michelle McCool reviendront pour le match aux côtés de James.

Mickie James revient à la WWE pour une nuit seulement

Pat McAfee a en fait abordé le fait que James est le champion actuel d’IMPACT Knockout sur les commentaires. La femme de 42 ans a quitté la WWE dans le cadre de leurs coupes en avril 2021, mais l’ancien champion du monde à six reprises a appelé l’entreprise pour le manque de respect dont elle a fait preuve en lui envoyant son équipement dans un sac poubelle.

La WWE a présenté des excuses à James à ce sujet et a licencié l’employé responsable.

Depuis qu’elle a quitté la WWE, James a été la force motrice derrière Empowerrr à la carte entièrement féminin de NWA et elle a également fait un troisième retour à IMPACT où elle a battu Deonna Purrazzo pour le titre de Knockout.

Le stock de James est maintenant au plus haut depuis des années et elle sera la première concurrente d’une autre entreprise à être promue dans un match de la WWE à une époque où AEW, IMPACT, NJPW et Ring of Honor ont rendu la pratique beaucoup plus courante .

Mickie James est l’actuel champion d’IMPACT Knockout

Le vice-président exécutif d’IMPACT, Scott D’Amore, a fait l’éloge de James, mais a noté qu’elle défendait son titre ce week-end contre Purrazzo, ce qui signifie qu’elle ne pourrait pas entrer dans le Rumble en tant que championne d’IMPACT.

« Eh bien, eh bien, eh bien… félicitations à @IMPACTWRESTLING Knockouts WORLD Champion @MickieJames et félicitations à @WWE pour avoir enfin franchi la porte interdite.

Bienvenue à la fête!

« A demain à #HardToKill sur @FiteTV », a déclaré D’Amore.

Mickie James est six fois champion des mots à la WWE

James a fait ses débuts à la WWE en 2005 où elle s’est immédiatement disputée avec Trish Stratus et l’a finalement battue pour le titre féminin de la WWE à WrestleMania 22.

En tant que futur Hall of Famer infaillible, le Royal Rumble 2022 sera certainement une autre étape importante dans sa carrière légendaire.