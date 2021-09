Le champion d’IndyCar Alex Palou à l’occasion d’un repas de fête : « Des tonnes de poulet frit »

Avant la finale de la saison IndyCar Series, le Grand Prix Acura de Long Beach, qui s’est terminé dimanche en Californie du Sud, Alex Palou était déjà champion pour la première fois.

Le pilote Chip Ganassi Racing, 24 ans, n’a pas eu besoin de remporter la dernière course de la saison pour remporter son championnat ; il avait juste besoin d’une 11e place ou mieux pour devancer les deux autres prétendants au titre, Josef Newgarden et Pato O’Ward. Mais tard dans la course et après qu’O’Ward ait été éliminé de la compétition après avoir été embouti par l’arrière, Palou a décroché son premier titre en route vers une quatrième place.

Au cours de sa deuxième saison d’IndyCar, Palou est devenu le premier Espagnol à remporter le championnat, et il est le septième plus jeune champion et le premier à moins de 25 ans depuis que son désormais coéquipier Scott Dixon a gagné en 2003.

A commencé la saison en tant que vainqueur pour la première fois, a terminé la saison en champion. Bravo, @AlexPalou.

#INDYCAR // @CGRTeams pic.twitter.com/wEyDIIqrai – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 27 septembre 2021

For The Win a parlé avec Palou mercredi de sa course de championnat, pourquoi il est heureux de ne pas savoir qu’il a gagné avant la fin de la course et de son célèbre repas de fête, le poulet frit.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Ça avance, ouais. Ce n’était pas le cas dimanche soir. Je ne pense pas avoir réalisé ce que nous avons accompli, mais oui, je pense que ça s’enfonce maintenant et ça devient plus réel avec le temps.

Espagne, celui-ci est pour vous.@AlexPalou est le premier champion NTT INDYCAR SERIES d’Espagne.#INDYCAR // @CGRTeams pic.twitter.com/rR8aSdU5D7 – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 26 septembre 2021

Je ne sais pas. [Laughs.] Nous avons une super équipe chez Chip Ganassi Racing. Nous travaillons vraiment, vraiment dur, et j’ai eu beaucoup de chance cette année d’avoir non seulement une très bonne équipe autour de moi, mais aussi de très bons coéquipiers qui me poussaient tout le temps.

Scott Dixon a remporté ce championnat à six reprises. Il est implacable, et il n’arrête jamais de pousser. Je pense donc que nous avons eu une excellente année dans l’ensemble avec l’équipe ayant trois voitures dans le top six. Et comment font-ils ? Je l’ai fait avec l’aide de toute l’équipe d’ici.

C’est vraiment lourd. Genre, c’est vraiment lourd. Et le haut, ça bouge, alors tout le monde disait : « Oh, prends soin du haut. » Et je sais que ce trophée est [106] ans ou quelque chose comme ça. Donc je veux dire, ce n’est pas mon trophée. C’est le trophée d’IndyCar ; c’est l’histoire entre mes mains. Vous voulez donc le soulever, mais vous ne pouvez pas vraiment le soulever de manière très agressive.

Je pense que c’est le moment où tu, je ne sais pas, tu te débarrasses de tout, et je me souviens de tout le travail que j’ai mis toutes ces années, depuis que je suis enfant, pour essayer de soulever ce trophée. Alors oui, c’est lourd, mais c’est génial.

C’est donc l’une des choses que tous mes coéquipiers m’ont dit, comme faire une course normale. Dès que vous commencez à penser à cette 12ème place, vous allez finir pire que ça. Quelque chose de mauvais va arriver. C’est juste une autre course. Oui, il y a un résultat important. Mais la meilleure façon d’obtenir ce résultat incroyable est de faire une course normale.

Évidemment, vous devez connaître le risque de dépasser un autre gars ou de faire cette stratégie, mais vous devez y aller. C’est la course, et c’est ce que nous faisons. Nous voulions donc maximiser l’opportunité que nous avions. Et oui, à certains moments, je devais juste laisser quelqu’un me dépasser parce que je savais qu’ils étaient super agressifs, et ils voulaient me dépasser, et je me disais « OK, OK, passe-moi juste, et je te renvoie après.”

J’étais nerveux, mais pas aussi nerveux que je le pensais dans cette position. Je pense aussi que cela a aidé que nous ayons eu deux très bonnes courses avant la finale de la saison, et nous avions 35 points d’avance. Je savais que nous pouvions contrôler cette course. Je n’avais pas besoin de gagner pour remporter le championnat. J’étais nerveux, mais je n’avais pas peur. Je savais que nous étions prêts pour ça.

Ils ne me l’ont pas dit. Evidemment, je savais que j’étais en bonne position, et que mon plus gros concurrent était hors course [O’Ward] juste parce que je l’ai vu. Et j’étais comme, oh, peut-être que c’est bien. Mais il y avait un autre concurrent qui aurait pu le faire [Newgarden], et je ne savais pas qu’il courait [second or first] à ce moment-là, et je ne savais pas si nous avions déjà terminé ou non.

Mais ils ne me l’ont pas dit, et je pense que c’était génial. S’il restait 20 tours à faire, ils me disent que nous, les champions, comme oui, quelque chose de grave se serait produit dans cette course. Mais c’était génial que je ne connaisse pas.

Le champion 2021 NTT INDYCAR SERIES. Avec son poulet frit.#INDYCAR // @AlexPalou // @CGRTeams pic.twitter.com/X1rgP00qnh – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 27 septembre 2021

J’ai commencé quand j’étais [racing] au Japon en 2018 je pense, ou ’19. Cela a commencé parce qu’au Japon, vous n’avez pas la nourriture que nous avons normalement, n’est-ce pas ? Donc, la seule chose qui ressemblait à la cuisine espagnole – et c’était de la mauvaise nourriture pour vous, ce n’est pas une salade – c’était du poulet frit. Et j’adore le poulet frit et c’est gagnant, gagnant, dîner de poulet, n’est-ce pas ? C’était donc un ajustement parfait, et [we’ve gotten] depuis lors.

Évidemment, je ne mange normalement pas de poulet frit. Je l’ai juste comme un tricheur chaque fois que quelque chose se passe vraiment bien et que nous gagnons la course. Et quand nous avons gagné le championnat, évidemment, je mange du poulet frit depuis la fin de cette saison, et je pense qu’il y a plus de poulet frit ce soir. Je pense que j’ai mangé plein de poulet frit.

Presque, ouais. Juste parce que tu vas à [a] sponsor, et ils connaissent le poulet frit, et ils ont du poulet frit prêt pour vous. Mais je pense que c’est incroyable. C’est tout ce que je veux.

C’est la fin de la tournée médiatique du championnat d’aujourd’hui ! ?? Café, interviews Zoom et poulet frit ! ?? Quelle meilleure façon de célébrer !? ?? Nous allons laisser @AlexPalou se reposer… pour l’instant 😉@IndyCar | #2021Champions pic.twitter.com/Tm6f4bcCCu – Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) 27 septembre 2021

Ah ouais, c’est beaucoup mieux ! C’est incroyable! Et évidemment, les gens ont juste du poulet frit avec vous, et c’est quelque chose de spécial.

