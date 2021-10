Le champion d’IndyCar Alex Palou apprend de Jimmie Johnson, Scott Dixon

Alex Palou sait qu’il n’est pas devenu lui-même un premier champion d’IndyCar Series.

En plus de ses coéquipiers de Chip Ganassi Racing qui travaillent pour rendre sa Honda n°10 aussi rapide que possible, Palou n’a été guidé tout au long de sa deuxième saison IndyCar que par plusieurs champions à plusieurs reprises, comme ses coéquipiers Scott Dixon, Jimmie Johnson et Tony Kanaan – plus Dario Franchitti, qui a travaillé comme mentor-entraîneur dans l’organisation Ganassi.

En les listant tous, Palou a plaisanté en disant qu’il n’avait aucune idée du nombre total de championnats que ce groupe a réunis. (Au total, ils ont 18 championnats : Dixon avec six, Franchitti en a quatre, Kanaan en ajoute un et Johnson en a amassé sept en NASCAR.)

“C’est fou”, a déclaré Palou à For The Win. « L’opportunité que j’ai eue d’apprendre de tous, de m’appuyer sur eux et de leur dire ce que je ressens ou quel est mon problème, ça a été formidable.

Et Palou a pris des notes, notamment de Dixon et Johnson. Il a déclaré qu’avoir appris de ces anciens champions de course à « 100 % » l’avait aidé à remporter son premier titre.

Un grand bravo à tout ce groupe. @AlexPalou profite du maté bien mérité ! Tellement heureux pour cette équipe! @GanassiChip #ilikewinners https://t.co/Uba7Ees2ou – Scott Dixon (@scottdixon9) 27 septembre 2021

Le nouveau champion de Barcelone, âgé de 24 ans, a commencé à participer à des courses à roues ouvertes dans le championnat Euroformula Open en 2014 avant de commencer dans la Formule 3 Series et de participer au championnat All-Japan Formula 3. Mais, comme il l’a dit à . plus tôt cette année, sa “plus grande cible” était de se rendre en IndyCar. Et remporter un titre.

Sa saison recrue en IndyCar était avec Dale Coyne Racing, mais il a fait le saut vers Chip Ganassi Racing, l’équipe du championnat IndyCar à 14 reprises, pour sa deuxième saison, entouré de champions.

Palou a déclaré que si Dixon – qui était le champion en titre d’IndyCar – était « implacable » sur la piste, il était également posé et calculé. Et Palou a essayé d’apprendre de l’approche et du sang-froid de Dixon.

« Il ne s’agissait pas d’apprendre à être rapide ; il s’agit plus d’apprendre à être cohérent, à gérer les courses », a expliqué Palou. “La façon dont il pense aux courses et la façon dont il essaie de se mettre dans la meilleure position, c’est ce que j’ai appris.”

La cohérence est une façon de décrire la deuxième saison IndyCar de Palou. Après avoir terminé 16e au classement en tant que recrue en 2020, Palou a remporté la première course de 2021 à Barber Motorsports Park, puis en a remporté deux autres à Road America et Portland International Raceway, plus une pole, huit podiums et 10 top- 5 arrivées en 16 courses.

Même sur la plus grande scène d’IndyCar à l’Indianapolis 500 en mai, Palou s’est déchaîné pendant les qualifications et a percuté le mur extérieur. Son équipe a réparé la voiture, Palou est resté calme et il s’est qualifié sixième avant de terminer deuxième derrière le quadruple champion de l’Indy 500 Hélio Castroneves.

“[Dixon is] est toujours capable de sortir à 100% de la voiture, et il maximise toujours les opportunités dont il dispose », a poursuivi Palou. “Donc, s’il a une mauvaise journée, au lieu de l’aggraver encore – en essayant de faire un dépassement fou ou une stratégie folle – il essaie juste d’en faire une journée normale.”

Palou a beaucoup à apprendre de Dixon, un vétéran de 41 ans et 21 saisons. Mais en IndyCar, Palou a encore un an d’expérience sur Johnson, alors il a dit qu’ils s’appuyaient l’un sur l’autre.

“C’était bizarre juste parce que parfois [Johnson] me posait des questions, non? dit Palou. “Et je me suis dit : ‘Jimmie, tu es le champion ici. Je suis le gars qui vous pose des questions. Mais non, il travaillait super, super dur cette année, et il prenait de la vitesse. Je pense que l’année prochaine, il va faire tourner beaucoup de visages.

Alors qu’est-ce que Palou aurait pu apprendre de Johnson, une recrue IndyCar de 46 ans qui a dû faire face à une courbe d’apprentissage abrupte dans une nouvelle discipline de course ? Un état d’esprit de champion et une éthique de valeur « incroyable », a-t-il déclaré.

Palou a déclaré qu’il avait appris comment Johnson pensait et fonctionnait, puis avait essayé de l’imiter, ce qui impliquait parfois d’être réveillé à l’aube par l’ancien pilote de NASCAR.

“Si j’étais sept fois champion NASCAR maintenant, je ne travaillerais pas si dur”, a déclaré Palou. « Il est capable de m’envoyer un texto à cinq heures du matin, en pensant à la configuration de la voiture ou à quelque chose au sujet du simulateur ou à quelque chose à améliorer. J’ai donc appris l’éthique du travail.

Tu es incroyable @JimmieJohnson 🍻 https://t.co/LYDTH6OC7l — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) 27 septembre 2021

Palou a ajouté que Johnson l’avait également informé de ce à quoi s’attendre au cours des dernières semaines de la saison. Palou était clairement un prétendant au championnat, et en plus de toute pression interne ou d’équipe, il a déclaré que Johnson l’avait mis en garde contre plus de poids de la part des médias en lui récitant des scénarios de statistiques, de cotes et de points.

Et Johnson l’a aidé à « oublier tout cela » et à se concentrer sur son travail, a déclaré Palou.

“C’est génial de pouvoir demander à quelqu’un comment gérer cela ou comment y penser”, a-t-il déclaré.

« C’était ma première fois, et [Johnson] l’a fait pendant très, très longtemps. Alors oui, j’ai été extrêmement chanceux d’avoir beaucoup de conseils de ces deux gars.

