Le champion du Bellator AJ McKee veut boxer Mayweather ou McGregor

AJ McKee a conquis la cage … et maintenant le champion Bellator raconte TMZ Sports cela ne le dérangerait pas de passer du temps dans un ring à boxer contre sans doute les 2 plus grands athlètes de sports de combat au monde.

Floyd Mayweather. Conor McGregor.

Nous avons parlé à la star du MMA invaincue de 26 ans au Jacques Paul–Tyron Woodley match de boxe à Tampa … et nous avons interrogé AJ sur tout ce qui concernait sa carrière dans les sports de combat.

D’abord sur la boxe.

« Je veux tester mes compétences contre certains des meilleurs et c’est pourquoi j’ai toujours appelé Floyd. Ce n’est pas comme, ‘Oh, je veux battre Floyd.’ Je veux tester mes compétences au corps à corps avec l’un des meilleurs athlètes au corps à corps », a déclaré McKee.

Nous avons ensuite posé des questions sur McGregor … et AJ dit qu’il est sur le point de boxer la superstar irlandaise – ou n’importe qui d’autre.

« Je suis à terre pour n’importe qui. Si c’est 145, 155, 170. En boxe, je vais monter de 3 catégories de poids. »

Bien sûr, Floyd et Conor ont boxé en 2017… un combat que Mayweather a remporté par TKO. Ce fut l’un des plus grands événements sportifs de tous les temps. Floyd a ensuite boxé un kickboxer japonais Tenshin Nasukawa et Logan Paul.

Maintenant, à propos du travail quotidien de McKee en tant que champion Bellator. Nous lui avons demandé où il allait d’ici … après avoir battu un autre dur à cuire Patricio « Pitbull » Freire, remportant le tournoi des promotions de 145 lb. millions de dollars.

« J’aimerais être double champion », dit AJ.

« Devenir double champion est définitivement une liste de choses à faire. Soyez un champion et voyez ensuite où se trouve le chemin à suivre. »

Mais, à part les promotions – UFC, Bellator, ONE, PFL – qui est le meilleur 145 livres de la planète ?

McKee dit qu’il veut tout savoir… si cela signifie se battre avec des gars comme Brian Ortega, Max Holloway et Alexandre Volkanovski.

« Envoye le contrat, frère. Je vais le signer. Promotion croisée, toute promotion, trucs d’intimidation dans l’arrière-cour. Je suis juste sur le combat. J’aime me battre, en dehors de l’argent, de la célébrité, du poids, clairement ce n’est pas pour ça que je le fais. »

« C’est juste pour être le meilleur athlète du monde et je sais que je suis le meilleur 145 livres au monde, sinon l’un des meilleurs artistes martiaux mixtes. »