Le champion du BKFC Luis Palomino hospitalisé avec le Covid-19 : “Delta m’a surpris, ce n’est pas une blague, fais-toi vacciner au plus vite”

Le champion du Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), Luis Palomino, a des problèmes de santé. Il a été hospitalisé avec COVID-19, après avoir été incapable de respirer correctement. En outre, ils ont été aux prises avec divers problèmes au cours des deux dernières semaines.

Le combattant, qui a également su se battre dans Bellator et les World Series of Fighting, a posté une vidéo sur son réseau social Instagram dans laquelle il racontait toutes ses épreuves.

«12 jours sans nourriture, gorgées d’eau, maux de tête massifs, courbatures, fièvre dès le premier jour encore aujourd’hui, crises de frissons, ne dort pas plus de 2/3 heures, inflammation du pancréas, diarrhée, eau pure a commencé à se calmer avec des médicaments », a lancé ‘Baboom’ sur son état de santé après une contagion avec la variante Delta du coronavirus.

Et suivi : «Pneumonie sévère et liquide dans les deux poumons. Le diabète est venu de tous les stéroïdes avec lesquels ils m’ont pompé et j’ai pris mes premières injections d’insuline.

“La liste est longue CE N’EST PAS UNE BLAGUE DE VACCIN LE PLUS TT POSSIBLE. Je suis un putain de champion et ça ne va pas me battre. Je serai de retour très bientôt, merci à tous pour votre interminable”, le champion a terminé l’introduction de la vidéo. Avec l’aimable autorisation : @luisbaboom

L’artiste martial de 40 ans soupçonne qu’il a attrapé le virus alors qu’il célébrait ses récents fiançailles, qui sont intervenus après une longue séquence au cours de laquelle il n’avait traité aucune maladie dans sa vie. Il a également maintenu qu’il était contre la prise du vaccin COVID-19, mais a maintenant changé sa position après que la maladie l’a frappé si durement ces derniers jours.

« J’ai passé les cinq dernières années de ma vie sans tomber malade à simplement prendre soin de mon corps et de mon système immunitaire. Pendant mes fiançailles, j’ai beaucoup fêté, bu beaucoup et laissé mon système immunitaire s’affaiblir. Puis Delta m’a surpris en train de glisser. C’est exactement ce qui s’est passé. Ma séquence de cinq ans a été vraiment brisée. Palomino explique dans la vidéo.

Et fermé : Mais je veux que vous sachiez que c’est très grave. J’étais complètement contre le vaccin, sauf pour les personnes âgées et les enfants qui sont jeunes et qui ont encore un système immunitaire faible. Cela n’a jamais été contre moi. J’ai toujours encouragé les personnes âgées à se faire vacciner, ma mère par exemple, la famille, les amis. J’ai toujours été d’accord que [ellos] ils doivent toujours être vaccinés. Maintenant, je vous encourage tous à le prendre. Au moins, ça t’empêchera de mourir.

Palomino est actuellement hospitalisé dans le sud de la Floride, un état particulièrement touché ces derniers jours par une forte augmentation des cas

