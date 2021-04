Le champion du Dakar Kevin Benavides quitte Honda et se dirige vers l’ennemi, KTM

07/04/2021 à 14:07 CEST

La marque autrichienne KTM a annoncé ce mardi la signature de l’actuel champion du Rallye Dakar, l’Argentin Kevin Benavides, avec laquelle il cherche à retrouver l’hégémonie qu’il a maintenue pendant près de deux décennies dans le rallye et qu’il a perdue aux mains de Honda ces deux dernières années, avec Ricky Brabec (2020) et Benavides (2021).Après cinq saisons avec la marque de l’aile d’or, le pilote Salta passe à «l’ennemi» et renforce KTM, qui a commandé pendant 18 ans la catégorie des motos du Dakar.

«C’est passionnant de rejoindre l’équipe KTM, c’est une très belle opportunité pour moi. Ce changement est un chapitre important de ma carrière de pilote, j’ai toujours été fan des motos KTM, de Red Bull et de l’organisation de l’équipe. Je pense que c’est le meilleur choix pour pouvoir aspirer à gagner plus de Dakar et le championnat du monde », déclare l’Argentin, qui travaillera désormais sous les ordres de Jordi Viladoms et que fera ses débuts avec sa nouvelle équipe lors de la première manche du World Cross Country, en Kazakhstan en juin prochain.

«J’ai toujours aimé les défis, donc j’ai hâte de connaître l’équipe et la moto et d’exiger davantage de moi-même. Le plan est maintenant d’aller à Dubaï et de passer du temps sur la moto et avec l’équipe. l’objectif pour cette année est de s’adapter au plus vite pour être bientôt à l’aise et de se concentrer sur le pilotage pour tenter une nouvelle victoire sur le Dakar », confie Benavides, dont le frère, Luciano, fait concurrence à la structure filiale de KMT, Husqvarna.